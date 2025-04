‘Supervivientes 2025’: Montoya retoma su paso por Cayos Cochinos tras su percance y descalifican a Makoke en una prueba

Montoya en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Uno de los concursantes que más está dando de que hablar en Supervivientes 2025 es Montoya, quien tuvo que ser evacuado de urgencia por el equipo médico del programa al presentar un cuadro bastante delicado. La noche de este martes, 22 de abril, Carlos Sobera ha sacado a la luz la determinación que ha tomado el programa respecto a la continuidad del concursante.

El sevillano fue trasladado en una barca por los médicos del programa, algo que causó una gran preocupación tanto en el resto de sus compañeros como para los seguidores del reality de supervivencia. Y es que las imágenes que se habían visto del andaluz lo mostraban tirado en la arena y sin apenas fuerza para levantarse.

Con la idea de conocer el alcance de su enfermedad, los médicos le han realizado una serie de pruebas. El que fuera participante de La isla de las tentaciones tenía 38,2 de fiebre, un dato considerable que dejaba claro que este debía ser tratado. De esta manera, se le pidió que se dirigiese a la ducha para poder bajar un poco esta temperatura y conseguir una mejoría. Tras ello, la organización le ha permitido reposar en una cama para poder recuperarse.

Montoya en 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Después de ver estas imágenes, el sevillano ha aparecido en el oráculo de emergencia que habían convocado. “Ahora un poco mejor, retomando un poquillo y con ganas. No me gusta irme sin despedirme”, ha manifestado, poniendo el foco de atención en el reproche que le realizó su compañera Carmen Alcayde tras no haberle dicho que se marchaba junto a los médicos.

“Nos alegramos muchísimo de que te encuentres mejor y de que vuelvas pero hay que ver lo que dice el equipo médico“, ha dicho Laura Madrueño ante los deseos de Montoya. ”En el día de ayer Montoya fue atendido por un cuadro de malestar general. Dolores articulares, debilidad y fiebre elevada. Por ello fue evacuado para su tratamiento y observación. La buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas permite que regrese con sus compañeros. Enhorabuena Montoya. Sigues en Supervivientes“, ha leído Carlos Sobera, provocando la emoción de sus compañeros.

La descalificación de Makoke

Al margen de los tres nominados de esta semana, Koldo Anita y Carmen Alcayde, uno de los detalles que más llamó la atención ha sido la descalificación de Makoke en una prueba. Han pasado 50 días desde que comenzó la aventura en Cayos Cochinos y, a medida que avanza el programa, uno de los retos principales de los concursantes es convertirse en líder semana tras semana para librarse de la nominación.

Laura Madureño ha explicado a los integrantes de Playa Furia y Playa Calma el juego de resistencia y estrategia que deberían ejecutar para alcanzar la condición de líder. La primera parte de la prueba, a la espera de la final del jueves, consistía en sostenerse suspendido de una cuerda sobre el mar. La presentadora fue indicando cuando debían soltar alguno de sus brazos o piernas, hasta que vayan cayendo y colocando los sacos que han portado durante el juego al concursante que deseen.

Makoke en la prueba de resistencia y estrategia de 'Supervivientes 2025' (Mediaset)

Si bien en Playa Calma Anita Williams y Álvaro Muñoz Escassi lideraron la prueba, lo cierto es que Playa Furia estuvo marcada por una gran polémica. Damián, Makoke y Pelayo fueron los últimos en caer al agua, aunque hubo protestas con las últimas eliminaciones. En el caso de Montoya, este fue descalificado por tardar más de la cuenta en ejecutar el movimiento que exigía Madrueño. La siguiente anulación fue la de Makoke, aunque los espectadores no entienden aún la verdadera razón de su descalificación.

Tanto es así que el propio Carlos Sobera pidió que se revisasen las imágenes, antes de que Madrueño diese por clasificados a Pelayo y Damián, que cayó antes que ella. La controversia está en los segundos que tardaría la colaboradora televisiva en cambiar de postura, aunque el karateka cayese al mar mucho antes. En cualquier caso, solo Escassi, Anita, Pelayo y Damián serán los candidatos a líderes de cada una de sus islas.