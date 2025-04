La empresaria Marta Marcilla explica por qué ahorrar “te mantiene pobre”: “Ahorrar no es ni será jamás una opción”

La empresaria Marta Marcilla explica por qué ahorrar “te mantiene pobre”. (Montaje Infobae / YouTube)

En España, con los precios al alza, sobre todo de la vivienda, y la incertidumbre financiera que acecha a muchas familias españolas, el cómo se gestiona el dinero se ha convertido en un tema importante para quienes intentan mantener una estabilidad económica. Y ahora, más que nunca, están surgiendo discursos sobre cómo administrar el dinero que se salen de lo convencional.

Es el caso de Marta Marcilla con su pódcast Empresaria Explica, que sube a su canal de YouTube. En el uno de los últimos episodios, titulado 9 Hábitos de Dinero que te Mantienen Pobre, Marta ofrece una visión diferente sobre el ahorro.

Marcilla arranca con una afirmación que parece ir en contra de todo lo que se suele enseñar sobre la gestión del dinero: “El ahorrar te mantiene pobre”. Según la empresaria, la mentalidad tradicional de ahorrar para emergencias o para lo que pueda llegar en el futuro está arraigada en una mentalidad de escasez que solo fomenta la mediocridad. “Ahorrar no es ni será jamás una opción”, asegura.

La incoherencia de ahorrar, según Marcilla: “¿Cuánto cuesta una lavadora? ¿300 euros? ¿Cómo vas a ahorrar para comprarte eso?”

“¿Por qué vas a pensar que va a pasar algo malo, y que tienes que ahorrar por si pasa algo malo?“, pregunta a su audiencia. Así, Marcilla propone un enfoque distinto: pensar que van a suceder cosas buenas y ahorrar con un propósito claro y positivo. Y es que, en su opinión, el ahorro no debería ser una medida preventiva ante lo negativo, sino una estrategia para alcanzar metas específicas.

Así, Marcilla pone de ejemplo situaciones cotidianas, como el ahorrar para reparar una lavadora que se ha roto o comprar un coche nuevo por necesidad. Según ella, este tipo de enfoques sobre el ahorro están lejos de ser soluciones efectivas para tener una buena vida financiera. “¿Cuánto cuesta una lavadora? ¿300 euros? ¿Cómo vas a ahorrar para comprarte eso?“, plantea, dejando claro que le parece absurdo destinar esfuerzos a acumular pequeñas cantidades para cubrir gastos. Para Marcilla, este tipo de gestos son síntomas de una mentalidad financiera limitada.

La tasa de ahorro de los hogares sube al 13,6% en 2024.

“Alguien muy abundante no necesita ahorrar”

La solución propuesta por la empresaria va en la misma línea: en lugar de centrarse en ahorrar, las personas deberían centrarse en aumentar sus ingresos. “Si se te rompe la lavadora, que no te importe. Que no necesites tener ahorros para comprar una lavadora nueva. Que tengas la libertad suficiente porque tienes buenos hábitos financieros para poder comprarte una lavadora antes de que te haga falta”, doce Marcilla. La clave, según ella, está en generar más dinero y adoptar una mentalidad de abundancia, en la que no se tenga miedo a lo que pueda suceder, sino confianza en la capacidad de generar ingresos suficientes para cualquier imprevisto.

Ella misma subraya que la verdadera riqueza no se encuentra en acumular ahorros, sino en adoptar otra mentalidad. “Alguien muy abundante no necesita ahorrar porque está generando lo suficiente como para hacer frente a cualquier cosa que le pase en la vida”, afirma, haciendo hincapié en que cree que es importante romper con el ciclo de escasez que, según ella, perpetúa el sistema económico actual. Para Marcilla, la noción de que ahorrar es la solución a los problemas financieros es una trampa diseñada por un sistema que no quiere que las personas salgan de su zona de confort.

“Si ahorras es porque, yo que sé, quieres abrir un negocio y necesitas 5.000 euros. Y vas a ahorrar hasta 5.000 euros”, explica, poniendo un ejemplo de cómo el ahorro puede tener un objetivo claro y no una finalidad de mera supervivencia.