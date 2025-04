El Vaticano se prepara para despedir al papa Francisco en un funeral multitudinario y los fieles esperan “preocupados” el cónclave: “A ver quién viene después”

Miles de fieles rezan el rosario tras la muerte del Papa Francisco, a 21 de abril de 2025, en la Ciudad del Vaticano (Stefano Spaziani / Europa Press)

El anuncio de la muerte del Papa Francisco este lunes 21 de abril ha dejado conmocionado a todo el globo terráqueo. El Pontífice habría fallecido a las 7:35 de la mañana a la edad de 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano por un por ictus cerebral, coma y un posterior colapso cardiovascular irreversible, según atestiguó el Dr. Andrea Arcangeli. Jorge Mario Bergoglio ha abandonado la vida terrenal después de dar la bendición ‘urbi el orbi’ el día anterior, Domingo de Resurrección, y haber superado una infección respiratoria, el pasado 23 de marzo, que le dejó ingresado más de un mes en el hospital Policlínico Gemelli de Roma por una infección respiratoria. En sus más de 12 años de pontificado ha dejado una huella única dentro de historia papal. Y es que, no solo fue el primer Papa latinoamericano y convivió con un papa emérito por primera vez desde hacía siglos, sino que además defendió a la comunidad LGBT, luchó contra la pederastia y fue un crítico de la ola populista. “No insonoricemos el corazón, no nos blindemos dentro de nuestras certezas”, dijo en una ocasión.

Aunque ya ha comenzado el protocolo vaticano para llevar a cabo el funeral de su Santidad, en esta ocasión se hará una sola ceremonia más sencilla: “El Papa Francisco pidió simplificar y adaptar algunos ritos para que la celebración de las exequias del Obispo de Roma expresara mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado, y para que el rito subraye aún más que el funeral del Romano Pontífice es el de un pastor y discípulo de Cristo y no el de un poderoso hombre de este mundo”, justificó en noviembre de 2024 el maestro de las Celebraciones Litúrgicas de los Pontífices, el arzobispo Diego Ravelli. Desde 2023, Bergoglio ya tenía ideado el lugar que quería ser enterrado: su deseo sería descansar en la Basílica Santa María Mayor, “en este antiguo santuario mariano al que acudía en oración al inicio y al final de cada Viaje Apostólico”. Además, el Pontífice habría señalado en su testamento que “la tumba debe estar en el suelo; simple, sin ornamentación particular, llevando solamente la inscripción: Franciscus”.

El funeral se celebrará antes de este domingo 27 de abril, según lo estipulado en el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, y será un evento de carácter global que congregará a miles de fieles en la Plaza de San Pedro, y estará presidido por Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. De cualquier forma, según lo anunciado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la fecha y hora exactas serán confirmadas a lo largo del 22 de abril por el Vaticano, aunque se cree que podría tener lugar el miércoles 23. El cónclave, por su parte, no dará comienzo como mínimo hasta el martes 6 de mayo, ya que la reunión debe celebrarse entre los 15 y 20 días posteriores al fallecimiento.

Italia se prepara para una llegada multitudinaria de peregrinos a Roma

Varias monjas rezan el rosario tras la muerte del Papa Francisco, a 21 de abril de 2025, en la Ciudad del Vaticano (Stefano Spaziani / Europa Press)

Tras el anuncio que dio el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel, la mañana del lunes ha provocado que numerosos líderes políticos, institucionales y de influencia se pronuncien por la gran pérdida que ha tenido la Iglesia católica. Desde Putin, a la Liga Árabe, pasando por Trump, Milei y Pedro Sánchez, los mensajes de conmoción han bombardeado en redes sociales y medios de comunicación. Entre ellos, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha descrito al fallecido pontífice como “un incansable defensor de los derechos y la dignidad de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas forzosas en todo el mundo”, ha indicado en un comunicado.

El amor que generaba Bergoglio ha hecho que cantantes, actrices y futbolistas se manifiesten, como ha sido el caso de Alejandro Sanz, Belén Cuesta y Javier Cercas. Del mismo modo, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, se ha pronunciado ante este acontecimiento y ha señalado que Francisco tenía “una voz única de humanidad y conciencia en un momento en el que muchos eligieron dar la espalda a estos valores”. Por su parte, los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, junto con la Reina Sofía, acudirán este martes al mediodía a la Nunciatura Apostólica para firmar en el libro de condolencias abierto por el fallecimiento del Papa Francisco, según ha informado Zarzuela. Al saber la noticia, han querido mostrar su pésame a la comunidad católica, destacando que el Papa Francisco siempre apostó por “amor al prójimo y la fraternidad”, por lo que su “diálogo y consenso” siempre servirá de ejemplo para el mundo.

Además, el Gobierno español ha anunciado tres días de luto nacional por el fallecimiento del Pontífice, “un hombre de paz y de diálogo”. Sin embargo, las instituciones autónomas también han querido mostrar su pésame por esta pérdida, lo que ha dejado imágenes de banderas a media asta en señal de luto en el Parlamento de Andalucía y el Palacio de San Telmo en Sevilla y la fuente de Cibeles en Madrid iluminada con la bandera de la Ciudad del Vaticano. Pero como también era de esperar, los arzobispos de Barcelona y Santiago han dedicado palabras de cariño hacia su compañero por “buscar siempre el corazón de la humanidad”, ha señalado el gallego, Francisco José Prieto. Mientras, el cardenal elector barcelonés, Juan José Omella, quien ha oficiado por la tarde una misa de Pascua en la Catedral de Barcelona, le ha recordado como una figura especialmente atenta a los pecadores, los pobres y las mujeres.

Sin duda, el amor, que ha legado Francisco desde que se irguió como papa hace más de 12 años, lo ha recibido este lunes desde el anuncio de su muerte. Por este motivo, Italia ha decidido reforzar la red ferroviaria que podrá verse colapsada ante la llegada de peregrinos al país. Concretamente, el grupo de Ferrocarriles del Estado Italiano (FS) prestará atención entre las principales estaciones de Roma y los aeropuertos con el fin de cubrir las “necesidades excepcionales de movilidad” y garantizar el pleno servicio durante las ceremonias en honor al Pontífice de los próximos días. Asimismo, el Coliseo romano ha decidido cerrar las puertas del monumento este martes en memoria del papa. “Como señal de duelo por la pérdida de Su Santidad el Papa Francisco, el Coliseo estará cerrado simbólicamente mañana por la tarde a partir de las 20:00 horas”, explicó el Ministerio italiano. Asimismo, el prefecto de la provincia de Roma, Lamberto Giannini, ha ordenado el cierre del espacio aéreo y un refuerzo en la seguridad.

“Aunque ya se hablaba de su estado de salud, la noticia nos ha tocado”

La campana del Vaticano anunciando a las 07.35 horas la muerte del Papa Francisco. (Vatican Media)

Los feligreses españoles se han congregado este lunes en la Catedral de la Almudena para honrar el legado y la memoria del Pontífice en una misa presidida por el arzobispo de Madrid, José Cobo. Antes de la ceremonia, Beatriz y Andrea, dos creyentes procedentes de Colombia, han declarado ante Europa Press que “aunque ya se hablaba de su estado de salud, la noticia nos ha tocado”. Junto a ellas, se han reunido miles de personas para “ofrecerle una oración” a Francisco. Julia, otra creyente que ha acudido, ha explicado al ABC que “es un momento muy emocionante e inesperado. Le vimos ayer en televisión y no salimos del asombro que nos ha provocado esta noticia”. No obstante, como ha apuntado otra feligresa, “que cumpliera en medida de lo posible con sus funciones hasta el último momento nos inspira”.

Las misas por el papa se han extendido por toda la península, sin embargo, el ojo se ha puesto sobre la plaza de San Pedro que se ha llenado durante todo el día de católicos que se encontraban en el Vaticano y les ha pillado desprevenidos la noticia. Para la oración del rosario que ha convocado a las 19:30 horas (17:30 GMT) la Santa Sede y ha sido dirigida por el cardenal Mauro Gambetti, a penas se ha podido vislumbrar espacio entre todos los asistentes. Durante la misa, el cardenal ha agradecido “los dones que el ministerio del papa Francisco ha concedido a la Iglesia” y lo ha recordado como “uno peregrino de una esperanza que no decepciona”. La idea de celebrar esta ceremonia era poder “acompañarlo en su Pascua, en la fe en Cristo resucitado. Sabemos que la muerte no es una puerta que se cierra, sino la entrada de la Jerusalén celeste, donde el lamento muta en danza, y la ropa de saco en vestidos de alegría”, proclamó el purpurado, según ha recogido EFE.

Unas palabras que sin duda recuerdan a las palabras de Francisco en 2023, donde aseguraba que “no le tengo miedo a la muerte, eso es inevitable”. En el mismo discurso, el Pontífice explicó que “lo único que le pedí al Señor es que no me agarre desprevenido, que me permita verla venir, saber que es el final". Algo que, según resaltó, se debía en gran medida “a no darse cuenta. Dicen que el miedo real no es la muerte en sí, sino el momento de verla acercarse”. Incluso, se apresuró a describir “lo que pasará después” de que le llegue su momento de irse de la vida terrenal: “Una hermosa luz muy grande, una felicidad inmensa, un encuentro… con Dios. Hay quienes creen que algunos no llegarán a ese camino, pero yo pienso que Dios espera hasta el último segundo”, afirmó rotundamente.

Mientras los fieles que se encontraban en el Vaticano disfrutando de la Semana Santa descubrieron a primera hora de la mañana lo que había pasado “mientras nos dirigíamos a la Basílica”, ha comentado una chica al medio italiano Corriere. Pero algunos se han quedado “preocupados por quién vendrá después. En este momento del mundo, el Papa podría representar esperanza”. Del mismo modo, una pareja francesa que caminaba por Roma sobre las 10:35 se ha quedado perpleja al enterarse de la noticia por las campanadas de las iglesias de la ciudad: “Fue un momento histórico”, le comentaron a La Nación. Algo que a Frank Lavis Tournett, otro turista francés, le ha parecido como “un fuerte signo de la religión cristiana que el Papa Francisco haya muerto hoy y se haya ido al cielo”.