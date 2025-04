Chenoa visita ‘La Revuelta’ con respuestas escritas por ChatGPT, cuenta cómo habló con Felipe VI sobre su Ford Fiesta, y le dice a Broncano que “canta mal”: “Menos mal que no vas a karaokes”

Chenoa dice en 'La Revuelta' que "menos mal" que Broncano no va a karaokes (RTVE)

Esta noche Chenoa ha ido a La Revuelta. Aunque es nacida en Buenos Aires (Argentina), la artista se mudó a Palma de Mallorca cuando tenía apenas ocho años, y desde entonces considera la isla como su hogar. Como buena mallorquina, ha llegado al Late Night con tres regalos: una sobrasada de cerdo negro; otra sobrasada, pero de cerdo picante; y un disco con su single, La línea del tiempo, que en realidad fue más por ser Chenoa que por ser de Mallorca.

Como suele pasar en este programa, han hablado de todo un poco: del Ford Fiesta de la cantante - y su conversación con Felipe VI en la isla mediterránea sobre como se le calentó una vez el motor cuando “volvía de cantar en el casino” - a la foto de Leiva desnudo, sobre lo cual Grison ha acabado filosofando, impulsado por un comentario de Chenoa, que “cuando podas el césped se ven mejor las palmeras”. Aunque la que se dedica a la música es ella, Broncano no ha perdido la ocasión de entonar El hombre del piano. “¿Vas a karaokes?" le ha preguntado Chenoa nada más terminar. “No”, ha respondido, a lo que la artista ha contestado con un doloroso “pues menos mal”.

Chenoa canta 'Fly me to the moon' en 'La Revuelta' (RTVE)

Chenoa utilizó la IA para responder a Broncano

Chenoa no ha ido solo a charlar. Aparte de quejarse del ruido del bombo y de la voz de Broncano - porque le ha soltado un “cantas mal”, aunque también le ha instado a no dejar de hacerlo, porque “es terapéutico” -, sino a presentar The Floor, un nuevo concurso de RTVE en el que 100 aspirantes tratarán de conquistar un casillero digital gigante respondiendo a preguntas sobre distintos ámbitos del conocimiento que se estrena este miércoles 23 de abril.

A la hora de las preguntas clásicas, la cantante ha asegurado que odia hablar sobre el dinero. Cuenta que, cuando cantaba en casinos, le pagaban “9.000 pesetas” la noche - unos 54 euros - pero, aun así, se ha negado a contestar más allá de un amplio “gano más que cuando entré en Operación Triunfo y gano menos que... Amancio Ortega”, a lo que Broncano ha respondido un “y el agua es clara y la leche es blanca”. En cuanto a sus puntos, dice que la pasión de la Semana Santa “te baja la líbido un pelín, ¿no?“. Aunque se ha intentado escaquear con un ”estoy bien servida", al final ante la insistencia de Broncano ha terminado por dar un “ocho”.

Según la cantante, la gente se pone nerviosa ante la idea de contestar estas preguntas del presentador. Dándose cuenta de que le tocaba después de Semana Santa, Chenoa acabó por consultar con ChatGPT cuáles serían sus propias respuestas a las “preguntas incómodas”. Aparentemente, “lo de Amancio Ortega lo he copiado de lo que me dijo”. Broncano, sorprendido, ha comentado: “Ricardo, si empieza a pasar esto y los invitados se preparan las entrevistas en ChatGPT, no sé dónde nos puede llevar”, a lo que Castella ha contestado un “los invitados se preparan las entrevistas más que tú, es terrible”. Al final lo de que la IA va a sustituir a las personas acabará siendo verdad.

Después de una “breve” participación de Jorge Ponce en la que ha promocionado varios programas de RTVE, con un “RTVE es mucho más”, Chenoa ha expresado que “nos falta un programa de música”. “Ricardo, haz algo”, ha reclamado, aprovechando para reivindicar algunos anteriores - como Tocata, Música Sí, Séptimo de caballería o No disparen al pianista - antes de lanzarse a interpretar Fly me to the moon, de Frank Sinatra, volviendo un poco a sus inicios cantando un poco de jazz.