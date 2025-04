Pide cita con su médico y se la dan para dentro de 17 días, pero no puede esperar y solicita ayuda en la cafetería del hospital: “¿Es usted médico?”

Una señora mayor acude a la cafetería del hospital para que la ayuden a entender el resultado de unas pruebas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sistemas sanitarios públicos están saturados, y no solo en España, sino también en países como Italia, donde una mujer de 60 años acabó desesperada por obtener respuestas sobre sus análisis clínicos, pero terminó pidiendo ayuda en la cafetería del hospital por no poder acceder a su médico de cabecera ni al servicio de urgencias.

Los hechos tuvieron lugar en Urbino, al norte del país, cuando la mujer se puso en contacto con su médico para que le evaluara los exámenes obtenidos. “Señora, usted tiene cita para dentro de 17 días. Si cree que es una urgencia, puede ir al servicio de urgencias”, señaló el sanitario.

Ante la falta de disponibilidad y el temor de un problema de salud grave, la mujer hizo caso de las indicaciones de su médico, e intentó acudir a urgencias. No obstante, se topó con una realidad que ya es conocida en muchos lugares: el servicio estaba completamente abarrotado, según ha informado el medio italiano Il Messaggero.

“¿Es usted doctor?”

La desesperación llevó a la señora a optar por una medida insólita. Aprovechó que ya estaba en el hospital y con los resultados médicos en la mano, comenzó a preguntar a las personas presentes: “¿Es usted doctor? Por favor, puede ayudarme a entender el resultado de estos exámenes”, preguntó la señora, haciendo evidente su angustia.

“Quería saber si debía cambiar el tratamiento o no. No podía esperar 17 días”, explicó la mujer. “El estado de nuestra sanidad es absurdo: ahora también para ver al médico de cabecera. Ir a urgencias, si no es una emergencia extrema, significa esperar una eternidad”, añadió.

En este sentido, el registro territorial actualizado el 6 de abril de 2025 indica que únicamente hay 10 médicos de cabecera, de los cuales solo cinco están aceptando nuevos pacientes y en circunstancias específicas.

Situaciones similares

Esto es un problema recurrente en los demás centros sanitarios cercanos. En Fermignano hay seis médicos disponibles, de los cuales solo uno puede aceptar nuevos pacientes sin distinción.

Así, episodios como el de Vallefoglia, donde hubo riesgo de pelea entre quienes esperaban su turno para entrar a la consulta y quienes querían entrar sin cita previa, crece con el paso de los días. La sala de espera estaba saturada, y cuando una señora que se acercó a la puerta pidió pasar solo para mostrarle al médico algunas pruebas, algunas personas objetaron en tonos acalorados.

¿Dónde está el problema?

Al parecer, es posible que los obstáculos y contratiempos estén en las jubilaciones, dado que las rotaciones se complican desde hace años y a los nuevos médicos se les ofrecen contratos renovables de tres meses. Todo esto se refleja en el número de pacientes que los médicos tienen que atender.

En España, los médicos de atención primaria han llegado incluso a atender a 65 pacientes por día, cuando la media requerida son entre 3 o 4 por hora (32 al día). Es decir, los servicios de urgencias y centros de salud están doblando sus esfuerzos para atender a los pacientes; no obstante, cada día se sienten más ahogados debido a la gran carga de trabajo en los hospitales.