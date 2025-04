Qué es el síndrome de Ramsay Hunt, la enfermedad que le paralizó la cara a Justin Bieber: un trastorno neurológico provocado por el virus de la varicela-zóster

(Foto: captura de pantalla/Instagram)

En junio de 2022, Justin Bieber reveló que sufría de parálisis facial debido al síndrome de Ramsay Hunt, un trastorno neurológico raro causado por el virus varicela-zoster, el mismo que provoca la varicela y el herpes zóster. A través de un video compartido en YouTube, el cantante explicó que el virus había afectado “el nervio en mi oído, los nervios faciales” y causó que su cara quedara parcialmente paralizada. “Puedes ver que este ojo no está parpadeando. No puedo sonreír de este lado de mi cara. Esta fosa nasal no se mueve”, comentó en su mensaje.

En qué consiste el síndrome de Ramsay Hunt

De acuerdo con el medio especializado Medline Plus, el síndrome de Ramsay Hunt ocurre cuando el virus varicela-zoster, que puede permanecer latente en el cuerpo después de haber tenido varicela o herpes zóster, se reactiva y ataca los nervios cercanos al oído interno. Este trastorno no es contagioso, pero puede afectar de manera significativa las funciones faciales.

El síndrome es relativamente poco común. Según la Clínica Cleveland, citada por el medio estadounidense CNN, este síndrome afecta aproximadamente a 5 de cada 100.000 personas al año en los Estados Unidos, aunque algunos médicos estiman que muchos casos no se diagnostican, lo que hace difícil conocer su verdadera prevalencia.

El cantante estadounidense dio a conocer que sufre del síndrome de Ramsay Hunt, producido por el mismo virus de la varicela.

Además de la parálisis facial, los síntomas incluyen erupciones dolorosas en el oído o en áreas cercanas, como la lengua y el paladar, vértigo (sensación de mareo) y tinnitus (zumbido en el oído). En algunos casos, puede resultar en una pérdida de audición en el lado afectado de la cara. Además, puede venir acompañado de cambios en la sensibilidad al gusto (o su pérdida) y un exceso o pérdida de lagrimeo en el ojo del lado afectado.

Cuál es el tratamiento contra el Ramsay Hunt

En el caso de Justin Bieber, el cantante explicó que estaba realizando ejercicios faciales para mejorar su situación. A pesar de las dificultades, compartió que su condición mejoraba gradualmente. “Cada día ha mejorado”, señaló en su video. A lo largo de 2023, Bieber mostró avances en su recuperación, compartiendo en redes sociales un video en el que sonreía y transmitía esperanza con un “esperadlo”, indicando signos de mejoría.

El tratamiento del síndrome de Ramsay Hunt incluye, generalmente, esteroides como la prednisona para reducir la inflamación y analgésicos para aliviar el dolor. En algunos casos, se recetan medicamentos antivirales como aciclovir o valaciclovir para combatir el virus. La recuperación varía según el paciente, y la Clínica Cleveland menciona que alrededor del 70% de las personas con Ramsay Hunt logran recuperar de forma completa o casi completa la función de los músculos faciales. Sin embargo, el tiempo de recuperación puede extenderse hasta un año, dependiendo de la gravedad de la parálisis.

El diagnóstico temprano es clave para mejorar los resultados del tratamiento. Según los expertos, comenzar el tratamiento dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas puede aumentar las probabilidades de una recuperación completa. El síndrome de Ramsay Hunt puede presentarse en cualquier persona que haya tenido varicela o herpes zóster en el pasado.