La divertida respuesta de Laura Escanes sobre si Risto Mejide y Álvaro de Luna la verán dando las Campanadas

A pocos días de dar las campanadas, Laura Escanes se encuentra ultimando los detalles para una de las noches más esperadas del año. La influencer y presentadora, que repetirá su participación en este evento tan especial, ha asistido al concierto de Estopa en el Festival Starlite Christmas donde ha confesado estar "muy nerviosa" pero a la vez "muy emocionada" por el reto que tiene por delante: "Estoy ultimando ahí los detalles y disfrutando mucho de estos últimos. Ayer tuve la preparación un poco del guion y así, y la verdad es que muchas ganas".

Aunque no ha querido revelar muchos detalles sobre lo que tiene preparado, la influencer se ha mostrado optimista y confiada en que el espectáculo de este año superará al del anterior. "Ay, ¿cómo queréis detalles? No me voy a decir nada. Me voy a portar bien, pero estoy súper contenta. Yo creo que va a gustar muchísimo. El año pasado era increíble, pero creo que este año es más increíble aún", aseguró, generando aún más expectación.

En cuanto a la posibilidad de que algunos de sus exparejas, como Risto Mejide o Álvaro De Luna, vean su intervención en las campanadas, la presentadora bromea. Sobre su exmarido, explica: "Pues no sé si me va a ver, pero si me ve, pues le desearemos un feliz año a todos, claro que sí". En relación al cantante, no descarta la idea de que pudiera estar viendo otro canal: "Pues yo creo que a lo mejor mira más Canal Sur, él, no lo sé".

Feliz y emocionada por esta oportunidad, Laura Escanes se prepara para una noche inolvidable, donde sin duda será una de las grandes protagonistas, ofreciendo a todos los españoles una entrada espectacular al nuevo año.