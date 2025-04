Trabajadores de Iveco reciben multas de 135 euros cada día por aparcar cerca de la fábrica: “No incentiva a los empleados a regresar”

Coches mal estacionados a las puertas de la factoría de Iveco Bus en Annonay.

Iveco Bus, segundo mayor fabricante de autobuses en el mundo, ha contratado a 800 nuevos trabajadores para su planta en Annonay, la región de Auvernia-Ródano-Alpes, en Francia. Este aumento en la plantilla es una buena noticia tanto para la compañía como para la comunidad, con oportunidades de empleo. Sin embargo, la factoría no estaba preparada para acoger tantas incorporaciones en tan poco tiempo, no al menos para que llegaran a su puesto en coche, porque no tienen dónde dejarlo.

Se trata de un problema logístico que la empresa debe resolver con urgencia. La saturación de las plazas de parking disponibles obliga a los empleados a improvisar, lo que ha dado lugar a decenas de multas de 135 euros por estacionar en lugares no permitidos. De hecho, basta con ver la ubicación de la factoría para percatarse de que se encuentra integrada en la localidad, y que solo es posible buscar suerte en calles transitadas o ya bien tener que pisar o directamente ocupar aceras o lugares de paso. Y así un día tras otro.

A esto hay que sumar un caos circulatorio en horas punta de entrada y salida de trabajadores. La mayoría de ellos proviene de pueblos cercanos y carecen de alternativas de transporte público adecuadas, bien por localización o bien por horario.

Los sindicatos protestan

A pesar de que la dirección de la planta de Iveco Bus ha tomado medidas para aliviar la presión sobre los estacionamientos, como la ampliación de los aparcamientos dentro del recinto y la puesta en marcha de un servicio gratuito de autobuses lanzadera para los empleados, estas soluciones no han sido suficientes para abordar el creciente número de vehículos en las inmediaciones de la planta.

La pasada semana, las autoridades locales, siguiendo una directiva de la prefectura, intensificaron los controles de tráfico en la zona. Como resultado, una treintena de multas fueron impuestas por la gendarmería, no por la policía municipal. Estas sanciones, que ascienden a 135 euros, se aplicaron a aquellos conductores que habían estacionado en lugares peligrosos, como aceras, rotondas o zonas que obstruían el paso de vehículos.

Las sanciones no han sido bien recibidas por los sindicatos, que han expresado su malestar ante la situación. Angelino Zanchi, delegado sindical, califica las multas como “una carga injusta para los trabajadores” y destaca la desproporción entre el salario medio de los empleados y el coste de las sanciones. “Cuando se paga 135 euros de multa por un día de trabajo que no llega a los 100 euros, eso no incentiva a los empleados a regresar”, lamenta Zanchi.

Una solución temporal

La situación también ha sido reconocida por la alcaldía de Annonay, que ha intentado paliar el problema con la habilitación de un aparcamiento en la zona de Vaure, cerca de la antigua piscina de la ciudad. Para facilitar el acceso a este nuevo aparcamiento, se ha implementado un sistema de autobuses lanzadera que conecta este aparcamiento con la fábrica.

Sin embargo, el alcalde de Annonay, Simon Plénet, ha advertido que esta medida es solo temporal. “La ciudad de Annonay no tiene la capacidad ni la intención de crear más estacionamientos en la zona, especialmente porque no hay espacio disponible para ello”, ha declarado Plénet, dejando claro que la situación no se resolverá a corto plazo, recoge La Dépêche du Midi.

Mientras tanto, los empleados de Iveco Bus continúan enfrentando las dificultades del día a día, con la incertidumbre de si el aparcamiento seguirá siendo un tema de preocupación en el futuro cercano. Su única certeza es que no pueden permitirse nuevas multas que penalicen ir al trabajo y mermen considerablemente su salario.