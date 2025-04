Portugal abre una investigación contra el videojuego sobre violencia sexual e incesto que animaba a los hombres a “no aceptar un no por respuesta”

Captura del videojuego 'No Mercy' de la plataforma Steam.

La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación contra el videojuego online ‘No Mercy’ por su violencia sexual explícita contra la mujer y después de que el pasado 10 de abril fuera retirado de la plataforma Steam tras las numerosas críticas y denuncias por parte de usuarios y organizaciones por sus escenas de violencia, violaciones e incesto.

“El Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa ha abierto una investigación que está actualmente en curso”, explicó este lunes una fuente del Ministerio Público a la agencia Efe, que no precisó el motivo de las pesquisas. Además, el viernes, la Comisión para la Ciudadanía y la Igualdad de Género (CIG) portuguesa anunció que iba a presentar una denuncia contra el videojuego por comercializar contenido que propagaba “un discurso de odio contra las mujeres, apología de la violencia sexual e incitación a la práctica de delitos sexuales”.

El videojuego fue publicado en Steam a finales de marzo y, aunque sus desarrolladores han defendido su creación, la plataforma propiedad de Valve decidió retirarlo la semana pasada. En él, los usuarios se ponen en la piel de un hombre que agrede sexualmente a las mujeres de su familia, tras una infidelidad de la madre, permitiendo a los jugadores convertirse en “la peor pesadilla de las mujeres” y animándoles a que “nunca acepten un no por respuesta”.

Zerat Games es el estudio responsable de No Mercy y sus desarrolladores lo describieron como “una novela visual para adultos en 3D con un gran enfoque en el incesto y la dominación masculina”. “Está claramente indicado que es un juego para adultos, y el incesto, el chantaje y la dominación masculina son perversiones comunes que no se reflejan en el carácter de quienes las buscan en un contexto ficticio y de juego de rol, y no causan daños sociales ni psicológicos”, defendió hace unos días Zerat Games en un comunicado de Steam, aunque finalmente la plataforma decidió retirarlo.

Expertos aplauden la ley de protección digital del menor, pero advierten: “No sirve de nada un control parental si ellos mismos están todo el día pendientes del móvil”

Desde la plataforma Change.org, que denunció que el videojuego promocionaba los “estereotipos dañinos de masculinidad basados en la violencia y la dominación”, habían iniciado una recogida de firmas para que fuera retirado a nivel global, después de que la compañía tecnológica lo eliminara de su tienda en Reino Unido, Australia y Canadá. De hecho, la ministra británica de Interior, Yvette Cooper, calificó el videojuego de “repugnante”, según informa la emisora de radio LBC, al tiempo que indicó que el material ya era ilegal de acuerdo a la legislación vigente.

En Change.org también destacaron que el juego se publicó en Steam, pese a su contenido, con una calificación a partir de 12 años, con descripciones como: “En este juego, te convertirás en la peor pesadilla de cualquier mujer... o mejor dicho: en la mejor polla que jamás tendrán” o “tu objetivo es simple: no dejar ningún coño sin follar, ya que es lo único que todas quieren. Nunca aceptes un ‘no’ por respuesta”.

(Con información de Efe y Europa Press)