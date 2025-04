La acusada de malos tratos en una guardería de Torrejón de Ardoz se justifica: “A lo mejor me pasé un poco”

Captura del vídeo en el que la educadora agrede presuntamente a una menor. (Antena 3)

Cuatro trabajadoras de una escuela infantil ubicada en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz fueron detenidas por la Policía Nacional después de que en redes sociales y en varios medios de comunicación comenzase a circular un vídeo en el que se mostraba un presunto delito de maltrato a menores. El contenido, en el que se observa cómo una de las educadores infantiles sujeta con fuerza a una menor, lo presiona contra la pared y le introduce la comida en la boca de forma violenta, fue grabado por una alumna en prácticas.

La joven comenzó a ver esta clase de comportamientos al poco tiempo de llegar al centro. En el vídeo la trabajadora, mientras zarandea a la niña, le dice expresiones como “Lo escupes, te lo vuelvo a meter” o “No me escupas la comida, que la tragues”. Tal y como señaló la estudiante en prácticas en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles, estas situaciones se repetían con frecuencia: por ejemplo, en una ocasión, una de las niñas del centro tiró la comida al sueño y la profesora “la agarró enfadada y dijo que, sino recogía lo del suelo y se lo comía, no iba a recibir más comida”.

La protagonista del vídeo es una de las detenidas, junto a otra educadora que, presuntamente, también habría agredido directamente a los bebés. Ambas están siendo investigadas por la supuesta comisión de delitos de trato degradante, maltrato de obra o agresión sin lesiones y, subsidiariamente, de maltrato habitual. Además, hay otras dos acusadas y detenidas de omitir la obligación de denunciar los hechos por no intervenir en ningún momento pese a que presenciaban las escenas.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz acordó ayer la puesta en libertad de las cuatro mujeres. Las familias de los niños que se encontraban inscritos en el centro ya han comenzado a presentar acciones legales para pedir responsabilidades por el trato recibido a algunos de sus hijos.

“Ya me han despedido, ya lo habéis conseguido”

La cuidadora de 45 años, protagonista del vídeo y detenida por los presuntos malos tratos, admitió que “a lo mejor me pasé un poco y le metí dos cucharadas un poco a la fuerza”. La trabajadora del centro, además, destacó que “era la primera vez que lo hacía” y se justificó diciendo que fue la desesperación de que la niña no comiese lo que le llevó a cometer los actos, ya que se sentía presionada por los padres: “El padre, desesperado esta semana, me ha dicho que por favor, que qué hace, porque en casa tampoco come. Esa niña desayuna, come y merienda en la escuela y no hace ni el desayuno, ni la comida ni la merienda. Y un día tras otro tener que salir a decirle a ese padre que no ha comido, es muy duro porque parece que no estás trabajando con ella”.

También se justificó alegando que la niña no siente miedo y que esta conducta violenta ha sido un caso aislado: “La menor me dio un beso y se fue a dormir. Es más, cuando el padre vino a recoger a la niña, también me dio un beso, lo que demuestra el trato que tenía con ella”.

La investigada culpó a los medios de comunicación de su despido y su posterior detención, así como del linchamiento social y la ruina económica en la que asegura que se ha visto envuelta: “Ya me han despedido, ya lo habéis conseguido”, vociferó la cuidadora a una reportera. “Estoy divorciada, con hipoteca y dos niñas, esto es muy duro”.

Los periodistas de Y ahora Sonsoles hablaron con la dueña del establecimiento antes de que esta fuese detenida y llevada a declarar. Ante los micrófonos del programa de Antena 3, no solo alegó que “la empresa ya ha tomado las medidas oportunas” y que ha decidido “prescindir de esa persona en defensa del resto de niños”, sino que también expresó que ella “hubiera salido en defensa de la niña”. Esta declaración ha indignado a los padres del centro, ya que aseguran que ella era consciente de lo que ocurría y se encontraba presente cuando se realizaron los presuntos malos tratos.