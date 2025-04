La joven que destapó los horrores de una guardería en Torrejón de Ardoz rompe su silencio: “Les obligaban a comer del suelo”

Rocío, autora del vídeo que ha destapado los maltratos en una guardería. (Imagen: Captura Vídeo Antena 3)

Un impactante caso de presunto maltrato infantil ocurrido en una escuela de Torrejón de Ardoz (Madrid), ha salido a la luz gracias a Nicole, una estudiante en prácticas que grabó un vídeo en el que se veía a una de las cuidadoras golpeando y gritando a un bebé.

Las imágenes difundidas por el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, capturan momentos de violencia que involucran a las cuidadoras. Estos hechos han provocado el arresto de cuatro trabajadoras y la apertura de una investigación.

Nicole, quien apenas llevaba tres días trabajando en la guardería, comenzó a notar comportamientos extraños desde el primer momento. La joven explicó que decidió grabar las escenas para demostrar lo que verdaderamente ocurría: “Yo al principio no veía nada raro. Me hacía ilusión estar allí. Pero ya a la hora de la comida, antes de entrar al comedor, los niños se ponían a llorar”.

El maltrato, tanto verbal como físico, se agrava por la negligencia y coacción de las cuidadoras, especialmente en el horario de comidas. En particular, Nicole relató un momento exacto en el que una niña tiró su comida al suelo y la profesora “la agarró enfadada y dijo que si no recogía lo del suelo y se lo comía, no iba a recibir más comida”.

Episodios frecuentes y desatención a los bebés

Desafortunadamente, estos comportamientos agresivos no eran hechos aislados, ni desconocidos por el personal. “Siempre que yo estaba allí, le hacía eso a los niños: obligarles a comer, hablarles mal, hacerles llorar. Todo el mundo lo veía”. Es más, las compañeras presentes no intervenían para detener esas acciones, añadió.

La atmósfera que se respiraba a la hora de la comida estaba marcada por el miedo de los menores. “Una de las niñas siempre se abrazaba a mí al entrar al comedor, llorando. Nunca hablaba, aunque me dijeron que en casa era extrovertida. Yo sabía que era por cómo la trataban”, confesó Nicole.

Además, subrayó que la atención básica hacia los niños brillaba por su ausencia: “Si un niño se daba un golpe, a ellas les daba igual. Éramos nosotras las prácticas quienes les limpiábamos y atendíamos”, declaró la estudiante.

La angustia de los niños crecía a la hora de comer. Muchos de los pequeños lloraban al entrar al comedor, mostrando temor hacia las trabajadoras. “Los niños se ponían a llorar antes de comer. Estaban aterrorizados, y eso era evidente”, expresó la joven. Otro de los casos era que los menores estaban obligados directamente a comer, a pesar de que sea en contra de su voluntad.

Centro sin autorización

De acuerdo con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, el centro investigado operaba sin la autorización requerida para funcionar como guardería. Un hecho que ha incrementado la indignación de las familias, quienes han comenzado a presentar acciones legales para pedir responsabilidades por el trato recibido por los menores.

Desde la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, ha declarado que las imágenes son “extremadamente duras” y ha mostrado su apoyo a las familias.

Según ha indicado, la Inspección Educativa está recabando información y tomando declaración a los trabajadores del centro. No constaban denuncias previas por parte de las familias ni de otros profesionales.

“Hemos pedido toda la documentación y estamos tomando declaración también a todos los trabajadores de este centro educativo. Nos consta también que la Policía está haciendo toda esa investigación previa y también hemos ofrecido a los padres toda la ayuda en lo que tiene que ver a la escolarización de sus hijos en otros centros educativos de educación infantil”, ha añadido.