Maltrato en una escuela infantil de Torrejón de Ardoz (Madrid): detenidas dos trabajadoras por presunta implicación y otras dos por no denunciarlo

Captura del vídeo en el que la educadora agrede presuntamente a una menor. (Antena 3)

La Policía Nacional ha detenido a cuatro trabajadoras de la escuela infantil Cascanueces, ubicada en la calle Río Pelayo de Torrejón de Ardoz, por su presunta implicación en un caso de maltrato a menores. Dos de ellas habrían agredido directamente a bebés, mientras que las otras dos están acusadas de omitir la obligación de denunciar los hechos. Así lo ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Este jueves 10 de abril, Antena 3 emitió en el programa Y Ahora Sonsoles el vídeo de una educadora infantil sujeta con fuerza a un menor -la escuela acoge a niños de entre cero a tres años-, la presiona contra la pared y le introduce la comida de forma violenta, mientras la menor llora. En el vídeo, que fue grabado y denunciado por la alumna en prácticas, se puede ver como la educadora le dice: “Lo escupes, te lo vuelvo a meter” o “No me escupas la comida, que la tragues”, mientras le zarandea. En el vídeo también aparecen otros empleados del centro, pero no intervinieron en ningún momento. Como apuntó Antena 3, tras la difusión del vídeo, varios progenitores presentaron denuncias y se concentraron en la puerta del centro para exigir explicaciones.

Como ha apuntado Europa Press, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Torrejón, el jueves llevaron a cabo la primera detención a la empleada protagonista del vídeo, y ha sido este viernes cuando ha sido arrestada una segunda cuidadora por hechos similares, así como las otras dos trabajadoras que aparecen en las imágenes por su supuesta omisión de perseguir delitos.

El programa Y Ahora Sonsoles pudo hablar en la tarde del jueves con la educadora, que tras las imágenes difundidas fue despedida, y aseguró que la niña “come un día y no come 30. El padre, desesperado esta semana, me ha dicho que por favor, que qué hace, porque en casa tampoco. Esa niña desayuna, come y merienda en la escuela y no hace ni el desayuno y la comida y la merienda. Y un día tras otro tener que salir a decirle a ese padre que no ha comido. Es muy duro porque parece que no estás trabajando con ella”, justificó.

El ayuntamiento solicita la apertura de un expediente

En respuesta a lo sucedido, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha solicitado a la Dirección de Área Territorial Madrid-Este de la Consejería de Educación la apertura de un expediente de investigación urgente ante “una posible situación de maltrato y vejaciones en la atención de una menor”. También ha reclamado la actuación del Servicio de Inspección Educativa para revisar la organización y funcionamiento del centro, así como la actuación del equipo educativo. Además, la Concejalía de Educación municipal ha puesto a disposición de las familias afectadas apoyo para la escolarización en otros centros infantiles de la ciudad. Las familias pueden recibir asesoramiento en la sede de la Concejalía o llamando al teléfono 91 678 25 60, de lunes a viernes, en horario de mañana de 8:30 a 14:30.

Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha declarado que las imágenes son “extremadamente duras” y ha mostrado su apoyo a las familias. Según ha indicado, la Inspección Educativa está recabando información y tomando declaración a los trabajadores del centro. No constaban denuncias previas por parte de las familias ni de otros profesionales. “Hemos pedido toda la documentación y estamos tomando declaración también a todos los trabajadores de este centro educativo. Nos consta también que la Policía está haciendo toda esa investigación previa y también hemos ofrecido a los padres toda la ayuda en lo que tiene que ver a la escolarización de sus hijos en otros centros educativos de educación infantil”, ha añadido.