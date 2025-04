El hermano de Mercé Camprubí compadece en Nueva York en un acto en honor a la familia fallecida: “Se fueron sin sufrir y con una sonrisa en el rostro”

Joan Camprubí, hermano de Mercè Camprubí, habla junto al alcalde de Nueva York, Eric Adams (EFE/Ángel Colmenares)

Joan Camprubí, el hermano de Mercé Camprubí y madre de la familia que falleció en un accidente de helicóptero, ha expresado su emoción en Nueva York por lo sucedido el pasado jueves 10 de abril. Desde el Muelle 40 de la ciudad estadounidense, el hermano de la víctima ha confirmado que “se fueron sin sufrir y con una sonrisa en el rostro, y eso es importante para nosotros como familia”. En estos momentos tan difíciles, “pueden imaginarse que estamos tratando de asimilar toda la situación”.

Recordemos que la familia de la nieta de un expresidente del Barça, murió el pasado jueves junto a su marido, Agustín Escobar, quien era el director ejecutivo de la división española de Siemens y sus tres hijos de 11, 5 y 4 años durante un vuelo turístico para ver la panorámica desde el cielo neoyorquino. El motivo del viaje con la empresa New York Helicopters Tours fue la celebración de uno de sus tres hijos, en la ciudad donde Mercé y Agustín se conocieron 15 años antes.

El incidente tuvo lugar en torno a las 15:15 hora local. Además, el suceso transcurrió a penas 18 minutos después de hacerse unas fotos a las alturas de Nueva York y a 15 de que el helicóptero Bell 206 iniciase su sexto vuelo turístico del día. Dos días después, Joan se ha desplazado hasta la ciudad para hacer un pequeño homenaje cerca del sitio donde los buzos del cuerpo de bomberos sacaron a los cinco españoles del río Hudson, tras la caída.

“Vamos a mantener vuestro recuerdo”

La estrepitosa caída del helicóptero al agua fue grabada por varios testigos que se encontraban cerca del río neoyorquino. En las imágenes se pudo ver cómo el vehículo perdía partes de su fuselaje en el aire. Una vez colisionó, tanto los buzos del cuerpo de bomberos, como la Policía de Nueva York y Nueva Jersey, sacaron del río a las víctimas y a la aeronave siniestrada.

En sus palabras en la última parte del homenaje, el hermano de Mercé ha afirmado: “Siempre estaréis en nuestros corazones. Vamos a mantener vuestro recuerdo y sonrisas vivos en nuestras vidas; ese es el mejor recuerdo que os podemos dar”. A la ceremonia acudieron también el alcalde de la ciudad, Eric Adams, y la cónsul general de España en Nueva York, Marta de Blas.

Anteriormente, los tres se desplazaron en barco hasta el punto concreto del río, donde chocó el helicóptero para dejar una corona de flores en recuerdo a los fallecidos. Asimismo, las autoridades continúan buscando las respuestas que determinen el motivo por que la aeronave se desmembró en pleno vuelo, según la información de EFE.

La investigación de las causas del incidente

Cabe mencionar las palabras que el director ejecutivo de New York Helicopter Tours, Michael Roth, declaró al New York Post, con las que señaló que una posible causa podría ser un fallo mecánico o el impacto con un ave de gran tamaño. “No he visto algo así en los 30 años que llevo en este negocio”, afirmó. No obstante, ante el diario británico The Telegraph dio una opinión completamente diferente: “El piloto llamó para avisar de que estaba aterrizando y que necesitaba combustible”, apuntó.

Y es que, a pesar de que al helicóptero le quedan 3 minutos de trayecto, otros pilotos comenzaron a explorar la zona y a enviar mensajes al propietario de la empresa, al notar que no regresaron en el tiempo previsto. Momentos después se dieron cuenta de que la aeronave se encontraba “al revés” en el Hudson.

Por su parte, Siemens lanzó un comunicado lamentando el suceso, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha escrito en su cuenta oficial de X las siguientes palabras: “Las noticias que hoy nos llegan del accidente de helicóptero en el río Hudson son devastadoras. Acompaño en el dolor a los allegados de las víctimas en este momento tan desgarrador”. En cuanto al dirigente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su pesar a través de la red social Truth Social: “Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas”, reza el mensaje.