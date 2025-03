Desde Gloria Camila hasta las amigas de Rocío Jurado: Ortega Cano reúne a sus seres queridos por su cumpleaños

Un año más, José Ortega Cano ha celebrado su cumpleaños en un ambiente íntimo y familiar, rodeado de algunas de las personas más importantes de su vida. A las puertas de las festividades navideñas, el diestro reunió a sus amigos más cercanos en su domicilio para soplar las velas de su 71 cumpleaños, disfrutando de una velada tranquila y muy relajada.

El día comenzó con Ortega Cano visitando un centro comercial, donde aprovechó para realizar las compras de última hora antes de la celebración. Con la ayuda de su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto, el diestro se encargó personalmente de todos los detalles, asegurándose de que sus invitados estuvieran lo más a gusto posible. En el mismo centro comercial también se dejaron ver sus hijos José María y José Fernando, quienes, acompañados por Marina, aprovecharon la ocasión para realizar algunas compras pendientes.

Ya por la noche, algunos de los amigos más cercanos de la familia llegaron al domicilio del maestro no para compartir con él una velada muy especial. Entre los asistentes no faltaron dos grandes amigas de Rocío Jurado, Marilí Coll y María Rosa. Aunque durante el día no estuvo presente, Gloria Camila se unió más tarde a la celebración, luciendo su mejor sonrisa y conduciendo su propio coche.

Sin duda, el diestro está viviendo una etapa muy tranquila en su vida, donde sus tres hijos son su principal preocupación y el motor que lo impulsa día a día. A pesar de su reciente fracaso amoroso con Ana María Aldón, Ortega Cano ha dejado claro en varias ocasiones que, aunque no se cierra al amor, está centrado en otras cosas más importantes en este momento de su vida.