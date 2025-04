El castigo de la UEFA al árbitro de VAR del doble toque de Julián Álvarez: es la primera vez que no acompaña a Marciniak

La acusada de malos tratos en una guardería de Torrejón de Ardoz se justifica: “A lo mejor me pasé un poco” La propietaria del centro en el que se grabó el vídeo señala que ella “hubiera salido en defensa de la niña” presuntamente agredida

Resultados del Super Once del 12 abril Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales