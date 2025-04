La AEMET actualiza su previsión para el tiempo en Sevilla en Semana Santa

(Foto de ARCHIVO) Músicos de la Hermandad del Cautivo de San Pablo se marchan tras suspenderse por la lluvia su estación de penitencia. A 24 de marzo de 2024, en Sevilla. (Rocío Ruz / Europa Press)

La Semana Santa estará marcada por la entrada de una borrasca atlántica, llamada ‘Olivier’, que provocará desde este Viernes de Dolores mal estado en la mar de Andalucía y fuertes rachas de viento, según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, en buena parte de esta comunidad, localizado en el oeste peninsular, “además, habrá lluvias y chubascos localmente fuertes y con granizo”.

Tras pasar un mes de marzo caracterizado por las lluvias, estas tampoco darán tregua a las vacaciones y a las procesiones que, en muchos casos, llevan meses preparándose. Desde la AEMET han actualizado la predicción del tiempo en Sevilla. La ciudad, conocida por sus pasos de Semana Santa, tendrá que resguardarse del agua en varias ocasiones desde este viernes, 11 de abril, hasta Miércoles Santo.

Avisos meteorológicos para este viernes, 11 de abril. (AEMET)

Lluvias a partir del viernes

Este viernes, cuando sale a procesionar la Virgen de los Dolores, las precipitaciones azotarán la ciudad sevillana desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde. En cambio, el parte meteorológico, que ya se venía anunciando desde hacía días, resalta que el resto de la jornada el cielo estará despejado, solo con pequeñas nubes. Por su parte, el finde de semana, sobre todo, Domingo de Ramos, estará marcado por “chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas durante la tarde”, ha destacado la AEMET.

Una vez entrada la semana, Lunes Santo dará una pequeña esperanza para ver salir las procesiones, que el año pasado también sufrieron las consecuencias del agua. Tuvieron que suspenderse varios pasos, dejando a los más apasionados de esta tradición con gran tristeza e, incluso, llanto. No obstante, este segundo día contará con “intervalos de cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales en las sierras”.

(Foto de ARCHIVO) Nazarenos de la Hermandad del Cautivo de San Pablo salen de la Iglesia tras suspenderse por la lluvia su estación de penitencia. A 24 de marzo de 2024, en Sevilla. (Rocío Ruz / Europa Press)

Martes y Miércoles Santo

El Sol asomará entre las nubes los siguientes días de procesión de manera ocasional. Martes Santo amanecerá con cielos cubiertos y pequeñas precipitaciones, que podrían disminuir según avanza el día. Por otro lado, Miércoles Santo se encuentra en la misma situación. Si bien no se prevén grandes cantidades de agua, una mínima lluvia podría suspender las procesiones en este momento único anual.

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, rondando desde el Viernes de Dolores hasta Miércoles Santo entre los 20 y 25 grados de máxima. Sin embargo, irán descendiendo con el comienzo de la semana. Las mínimas se situarán entre los 14 grados, aunque bajarán a 9 el miércoles. Sin duda, la incertidumbre será quien protagonice estos días y todos estarán expectantes del cielo y de los anuncios de la AEMET.

Una triste Semana Santa en 2024

El año pasado salieron a la luz imágenes de todos los que sufrieron al ver que la lluvia no dejaba que sus santos y vírgenes pasearan por las calles de Sevilla. Las procesiones, que en 2024 comenzaron a finales de marzo, no pudieron desfilar por culpa de la borrasca ‘Nelson’. Sevilla triplicó en Semana Santa la lluvia media de un mes de marzo habitual. Se registraron alrededor de 117 litros por metro cuadrado, cuando lo normal es que en ese mismo período no sobrepasen los 36, según señalaron desde EFE.