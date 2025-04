Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta. (Carlos Luján / Europa Press)

Desde el pasado 2 de abril y hasta el 30 de junio se puede presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2024. Este periodo es clave para los contribuyentes, ya que si las retenciones realizadas durante el año superan el monto real a pagar, la Agencia Tributaria devolverá la diferencia. En caso contrario, será el contribuyente quien deba abonar el saldo pendiente. Por ello, muchos buscan maximizar las deducciones y reducir su carga fiscal para obtener un resultado favorable.

Una vez entregada la declaración, son muchos los que, en los días siguientes, consultarán la web de la Agencia Tributaria para conocer si su declaración ha sido aceptada. En muchos casos, el mensaje “se está tramitando” aparecerá, por lo que es importante saber qué es lo que significa.

Qué significa que tu declaración de la Renta esté siendo tramitada

Si al consultar el estado de tu declaración de la Renta en la web de la Agencia Tributaria aparece el mensaje “Su declaración se está tramitando”, no debes alarmarte. Esta es una de las fases más comunes de este procedimiento, significa simplemente que Hacienda ha recibido tu declaración, pero aún no ha comenzado a revisarla. En esta fase inicial, no hay errores ni sanciones involucradas, solo que tu expediente está esperando su turno para ser comprobado.

Este mensaje no debe generar preocupación, ya que es una etapa rutinaria en el proceso de revisión. A medida que avanzan las comprobaciones, el estado de tu declaración puede cambiar a “Su declaración está siendo comprobada”, lo que indica que los técnicos de la Agencia Tributaria están verificando la información que has proporcionado.

En este punto, se revisa si existen deudas pendientes que deban ser compensadas con la devolución. Si tu declaración muestra “su declaración ha sido tramitada no estimándose conforme”, significa que se han detectado discrepancias o errores. En este caso, deberás presentar documentación adicional para corregir los posibles errores. Por contra, si todo avanza correctamente, es posible que aparezca el mensaje “Su devolución ha sido emitida”. Esto indica que Hacienda ha ordenado la transferencia del importe correspondiente a tu cuenta bancaria.

Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero de la declaración de la Renta

Los contribuyentes a quienes la declaración de la Renta les salga a devolver recibirán un ingreso por parte de la Agencia Tributaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el organismo dispone de un plazo de seis meses para efectuar el pago, plazo que comienza a contar desde el último día en que se pueden presentar las declaraciones, es decir, el 30 de junio.

A pesar de este plazo máximo, la mayoría de los contribuyentes recibirán el reembolso apenas unos días después de haber presentado su declaración. Este proceso será especialmente rápido para aquellos cuyos trámites sean sencillos o para quienes hayan entregado su declaración en los primeros días de la campaña fiscal.

En caso de que transcurra el plazo de seis meses sin que se haya realizado el reembolso, los contribuyentes recibirán, junto con el pago correspondiente, un interés de demora. Este interés se aplicará automáticamente, sin que sea necesario presentar una reclamación.