Un restaurante chino busca empleada “soltera, atractiva y sin antecedentes penales”: “No entiendo por qué no puedo enumerar esos criterios”

Pese a que varias leyes en muchos países europeos destacan la ilegalidad que supone especificar en un anuncio de empleo una serie de requisitos que nada tienen que ver con el puesto laboral (el estado civil, la edad o el género, por ejemplo), todavía en algunos sectores se siguen incluyendo. Esto ocurre, por ejemplo, en la hostelería, donde muchos candidatos se enfrentan a preguntas personales sin relación con sus tareas en las entrevistas de trabajo u ofertas que, además de incluir sueldos bajos para largas jornadas laborales, inciden en una serie de criterios que también son irrelevantes para el desempeño del empleo del camarero.

Esto no solo ocurre en España. En Helsinki, la capital de Finlandia, un restaurante chino publicó recientemente un anuncio buscando un trabajador para su establecimiento. Los requisitos exigidos eran muy detallados y muchos de ellos ni siquiera tenían relación con el puesto que se iba a desempeñar, según señala el medio finlandés Iltalehti: el candidato debía ser una mujer, soltera, atractiva para el puesto, de entre 30 y 35 años.

Además, los idiomas que debía conocer eran inglés fluido y finlandés y chino básicos, así como el tagalo (idioma hablado en Filipinas), que suponía un plus a la hora de ser o no contratado. Para el puesto también se solicitaba al menos un nivel de educación universitaria inferior y una verificación de antecedentes penales. El empleador destacó que la mujer que solicitase el trabajo no debía ser fumadora ni consumidora de alcohol.

Atractiva, que no fume ni beba

Tras descubrir el anuncio, publicado en la bolsa de empleo y en varios portales de internet, el medio finlandés Iltalehti contactó por teléfono con la persona que lo había escrito. La mujer que les respondió dijo que no sabía por qué razón no podía indicar exactamente los criterios que el empleador esperaba de su empleado.

La mayoría de los requisitos mencionados violaban la legislación laboral finlandesa, pues únicamente pueden solicitarse características con el puesto de trabajo. En primer lugar, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres destaca que el género únicamente puede tratarse como criterio en casos excepcionales (por ejemplo, para roles de actuación), por lo que supondría una discriminación. Lo mismo ocurre con la Ley de No Discriminación en cuanto al estado civil, la apariencia o la edad, esto último únicamente puede ser motivo excluyente si hay una razón objetiva y justificada para ello. En cuanto a la prohibición de consumo de tabaco y alcohol, también debe estar sustancialmente relacionada con la naturaleza del empleo, algo que no se especifica en el anuncio del restaurante.

Pese a que en un primer momento la persona de contacto indicó a Iltalehti que habían recibido varias solicitudes, después se retractó y explicó que, por el momento, no habían conseguido ninguna. También dijeron, según señala el medio, que alguien les había pedido que revisase y corrigiese el anuncio, algo que iban a hacer: “Me dijeron que no podía escribir ese tipo de descripción en un anuncio de trabajo. Quizás trasmití el mensaje equivocado”.

Aunque este caso ha ocurrido en Finlandia, muchos profesionales del sector de la hostelería también destacan que esto ocurre en España, puesto que algunos empleadores inciden en cuestiones personales, alejadas del desempeño de las tareas que realizarán como camareros.