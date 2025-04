Un conductor envía una postal a los policías que le retiraron el carnet y estos le responden: “Cuatro meses pueden parecer largos, pero bajo el sol es más fácil”

Un gendarme en un control de tráfico. (Reuters/Manon Cruz)

Un hombre al que le fue retirado el carnet de conducir tras una infracción decidió enviar una carta a los gendarmes responsables, de Mios, en la región de Gironda, en Francia, en un gesto que ha sorprendido y divertido a las autoridades. La acción ha generado una respuesta irónica por parte de los propios agentes, quienes no han dudado en compartir la misiva en sus redes sociales, añadiendo un toque de humor.

El incidente se remonta a varios meses antes, cuando el conductor fue multado y se le retiró el permiso durante un control rutinario en la carretera. Según la policía, su infracción fue grave y motivó la suspensión de su derecho a conducir durante cuatro meses. Sin embargo, lo que parecía ser un simple caso de sanción administrativa se transformó en una anécdota cuando, después de recibir la noticia de la suspensión, el hombre decidió remitir una postal a los responsables de su castigo.

Lo curioso es que la carta fue enviada desde Tailandia, específicamente desde la ciudad de Chiang Mai, conocida por su famosa aldea Long Neck Karen Village, un popular destino turístico. En la parte superior de la postal se puede observar una ilustración de dos mujeres con cuellos largos adornados con collares, una imagen que parece tener una conexión indirecta con el mensaje de la misiva.

Carta del conductor sancionado desde su destino de vacaciones.

En el reverso, se lee: “Cuatro meses pueden parecer largos, pero cuando se pasan bajo el sol, es más fácil. Después, no se puede culpar a nadie, no se puede enseñar discernimiento”. Aunque el mensaje parece ser una manera de burlarse de la sanción, el tono no deja de ser algo irónico, lo que no ha pasado inadvertido para los destinatarios, que han seguido el juego.

Los gendarmes, lejos de tomar la postal como una ofensa, la han compartido en sus redes sociales y contestado: “A pesar de los gastos por el depósito del vehículo y la multa que tendrá que pagar, este conductor, lleno de humor pero aún un poco frustrado, nos informa que pasará sus cuatro meses de suspensión de permiso en Tailandia. Le deseamos lo mejor, al menos está seguro de no conducir en Francia”.

Para terminar, los gendarmes comentan: “Nos vemos a su regreso. No dude en hacernos saber las fechas de sus próximas vacaciones, porque, en un espíritu de unidad, estaremos bien preparados con nuestro alcoholímetro y nuestro kit de pruebas de estupefacientes”.

Calle en Mios, en Francia.

Este intercambio no ha hecho sino viralizar lo ocurrido, recibiendo elogios por la deportividad con la que uno y otros se han tomado el castigo y la divertida reprimenda, respectivamente. Lo que se desconoce es qué llevó a los agentes a retirar el carnet a este particular infractor. Por su respuesta, se intuye que cayó en la prueba de alcohol y/o drogas.

Sí se sabe que la falta fue grave, por lo que las posibilidades se limitan: en Francia, como en España, las infracciones graves se definen por su impacto en la seguridad vial y por la violación de normas fundamentales, como conducir a una velocidad excesiva o bajo efectos de sustancias psicoactivas, además de las infracciones repetidas o los accidentes con consecuencias graves.

Alcohol, exceso de velocidad...

Pese a que la historia puede resultar divertida, no lo son los motivos por los que este conductor pudo quedarse sin permiso. Los conductores que superan el límite de alcoholemia, que es de 0,5 g/l de sangre, pueden enfrentarse a la pérdida temporal o permanente del carnet, especialmente si también están bajo los efectos de drogas. El exceso de velocidad, particularmente si se sobrepasan los 50 km/h respecto al límite establecido, también puede resultar en la retirada del permiso, especialmente en zonas de alta peligrosidad o cerca de áreas escolares.

Las maniobras peligrosas y el comportamiento imprudente, como los adelantamientos indebidos o no respetar señales de tráfico, son otras de las infracciones graves que pueden acarrear la retirada del carnet. Además, en caso de accidentes graves, donde se causen lesiones severas o muertes, especialmente si hay negligencia o imprudencia, el carnet puede ser retirado.

También se contempla la retirada del permiso en situaciones donde el conductor no cuenta con un seguro adecuado o si se descubren documentos falsificados relacionados con la conducción. En situaciones más extremas, como en caso de fuga tras un accidente o la participación en delitos de tráfico violentos, las autoridades pueden decidir anular definitivamente el carnet.