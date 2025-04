Un biólogo bromea con que su cita en ‘First Dates’ le está psicoanalizando: “Eso es un mito, ningún psicólogo hace eso”

Dos solteros en 'First Dates' (Montaje Infobae, First Dates)

En el último episodio de First Dates, dos solteros con trayectorias académicas brillantes se cruzaron en el restaurante del programa, pero, a pesar de su afinidad por la ciencia y la música, la química entre ellos no fue suficiente para desencadenar una conexión más allá de la conversación inicial. Marta, de 28 años, y Maximiliano, conocido como Maxi, de 36, se sentaron a la mesa para compartir una velada que comenzó con buenos modales, pero que rápidamente dio paso a varias dudas y reflexiones personales.

Marta, psicóloga en plena fase de doctorado, se describió como una persona peculiar, a quien le gusta hablar en Spanglish, mezclando inglés y español, un rasgo que, según ella, refleja una personalidad algo excéntrica. “Es como si una chica de San Francisco se ‘metiera’ dentro de mí y empezara a hablar en inglés”, explicó con una sonrisa. Además, en cuanto a sus preferencias amorosas, confesó que se siente atraída por hombres bohemios y músicos, aunque está intentando cambiar esa inclinación, dado que tras su última relación acabó yendo a terapia.

Por su parte, Maxi, originario de Uruguay, es biólogo y también está en proceso de hacer su doctorado, lo que lo vincula de inmediato con Marta a nivel académico. Al principio, Marta no quedó convencida de la apariencia de Maxi. “No es de mi style”, afirmó nada más verlo. Sin embargo, la conversación que siguió pareció suavizar su postura, ya que la personalidad de Maxi comenzó a despertar un poco su interés.

“Es un truco para saber cómo eres y qué sientes”

Dos solteros en 'First Dates' (Montaje Infobae, First Dates)

“Lo que más me ha gustado de ella es su carisma angelical, es un plus a la hora de hablar con ella”, comentó Maxi, cuando ella ha comenzado a bromear. Él le ha preguntado qué edad creía que tenía al ser ella psicóloga; sin embargo, ella ha ironizado: "Sí, es que en la carrera tenemos una asignatura que te enseña a hacer eso“.

Después de romer el hielo, una de las primeras interacciones entre ambos, la conversación se ha dirigido hacia sus estudios. Mientras Marta se encuentra investigando el impacto de la neurisma en trastornos alimentarios, Maxi trabaja con un modelo experimental para estudiar la esclerosis múltiple. La coincidencia en sus campos de investigación fue un punto de conexión, y ambos se sintieron cómodos compartiendo detalles de sus investigaciones, lo que generó un ambiente relajado en la mesa en el primer instante.

Sin embargo, cuando la conversación derivó hacia temas más personales, las primeras tensiones empezaron a surgir. En un momento de la cita, Marta reveló su pasión por la música, y compartió con Maxi su gusto por asistir a conciertos y tocar la guitarra. Pero fue cuando mencionó su playlist personal, cuando las cosas tomaron un giro interesante. “Tengo una lista de canciones en la que tienes que decir en cuál te gustaría vivir. La mía es: Mi gran noche, ¿y tú, qué canción pondrías?”, le preguntó a Maxi. En respuesta, su acompañante, quien le dijo una, percibió un enfoque algo analítico en la conversación. “Siento que me está analizando, es un truco para saber cómo eres y qué sientes”, comentó al programa, sorprendiendo a Marta, quien rápidamente desmintió esa acusación. “Eso es un mito, ningún psicólogo hace eso”, aseguró.

“Está enmascarando algo”

Dos solteros en 'First Dates' (First Dates)

A medida que la velada continuaba, la conversación se adentró en un tema más delicado, al sacar las tarjetas de preguntas del programa: el sexo. Marta, visiblemente incómoda, se negó a hablar sobre este tema, una postura que Maxi no entendió del todo. “Me da la sensación de que está enmascarando algo, no quiere hablar de su pasado o de ciertos temas”, dijo Maxi al programa, mostrando cierta desconfianza ante la negativa de Marta a discutir asuntos más íntimos.

No obstante, ella ha admitido que “its not el primer tema que sacaría en la cena". Aun así los solteros han contunuado hablando de relaciones pasadas, en el momento que Marta reveló que había tenido una relación que duró solo un mes, algo que no consideraba como una verdadera pareja. Esta confesión provocó una reacción inmediata de Maxi, quien comentó en tono de broma: “Mi sentido arácnido me hace dudar”.

La cita llegó a su clímax cuando ambos solteros se enfrentaron a la decisión final de si continuarían con una segunda cita o si el “feeling” no era lo suficientemente fuerte para buscar una posible relación. Marta fue la primera en expresar su decisión. “No he sentido la conexión suficiente”, afirmó sin titubear. Maxi, por su parte, coincidió en su valoración. “No creo que haya esa chispa”, concluyó, dejando claro que, aunque la cita había sido interesante, no había surgido una conexión romántica.