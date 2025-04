El dueño de una lavandería autoservicio revela lo que ha ganado en un mes: “Le dije a la franquicia que poner tantas máquinas era arriesgado”

Un empresario explica la rentabilidad del mercado de las lavanderías.

Montar un nuevo negocio siempre es arriesgado y es recomendable recabar toda la información posible antes de lanzarse a esta aventura. Es el caso de las lavanderías de autoservicio, un tipo de establecimiento muy popular para emprendedores por sus bajos costes y alta demanda, pero para el que también es necesario analizar si la facturación será suficiente para hacer frente a los gastos y lograr un buen beneficio.

Los españoles que busquen entrar en este negocio pueden aprender con los videos en TikTok de la cuenta @l3xisyeah, un empresario que comparte su experiencia como el propietario de varios locales de lavanderías. Este joven emprendedor asegura que cuando decidió abrir su segundo establecimiento, se encontró con que algunas franquicias ofrecían información poco fiable sobre la rentabilidad de las lavanderías, por lo que decidió compartir la facturación de su empresa en redes sociales para ayudar a personas en la misma situación.

¿Es rentable un local con cinco máquinas?

El creador de contenido, que acumula ya más de 30.000 seguidores en la plataforma digital china, cuenta que consulto con una franquicia de lavanderías su plan para abrir un segundo local, de cara a conocer el concepto y el modelo de negocio que aplicaba esta, y las sugerencias de la empresa lo sorprendieron. “Ellos no montaban lavanderías de cinco máquinas porque no eran rentables”, explica el emprendedor. “A mi esto me sorprendió bastante porque yo ya tenia una lavandería de cinco máquinas y sabía lo que podía llegar a facturar”, añade.

El tiktoker afirma que, según la franquicia, “mínimo habría que montar nueve o diez máquinas para que fuese un negocio rentable“. Ante esto, el joven empresario explica que él ya tenía un negocio de lavandería con cinco máquinas y sí resultaba rentable. Aunque desde la franquicia aseguraron que este tipo de locales facturan entre 1.000 y 2.000 euros al mes, el creador de contenido explica que su establecimiento suele ingresar en un mes normal unos 3.000 euros de media, una cantidad que sí es suficiente para amortizar la inversión, hacer frente a los costes de operación y lograr un beneficio.

Cuánto se gana al mes en una lavandería

Tras contar que su negocio suele facturar más de 3.000 euros en un mes normal, el trabajador de la franquicia de lavanderías se mostró sorprendido y aseguró que se trata de un caso muy raro, ya que la mayoría de locales con cinco máquinas de autoservicio no llegan a estas cifras. Sin embargo, el que es ya dueño de dos negocios no confía en este dato, ya que se extraña de que otros empresarios con proyectos similares no puedan competir con sus ingresos.

De hecho, el tiktoker señala que, en el mes de marzo, que fue particularmente bueno para su negocio, la facturación total se colocó muy por encima de estas cotas. En concreto, el creador de contenido enseña en pantalla como los ingresos de su lavandería de cinco máquinas ascendieron en el tercer mes del año hasta los 5.441 euros, mucho más del doble de lo que el personal de la franquicia había dicho que factura al mes una lavandería de cinco máquinas. Tras relatar esta anécdota, el emprendedor apuntilla que para montar un negocio es importante buscar información de todas las fuentes posibles y no confiar ciegamente en empresas o personas que intenten “venderte su producto”. “No os creáis lo primero que os cuentan, no os creáis lo que os estoy contando yo", concluye.