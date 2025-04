Karmele Marchante: “En ‘Sálvame’ me hicieron bullying y en ‘Tómbola’ Jesús Mariñas era un misógino”

Karmele Marchante en una imagen de archivo. (Europa Press)

“Me fui yo de la televisión”. Con estas contundentes palabras, Karmele Marchante deja claro que fue ella quien tomó la decisión de apartarse de la pequeña pantalla en 2016, poco antes del fin de Sálvame, donde estuvo trabajando como colaboradora durante siete años. Desde entonces, la periodista ha estado alejada de los focos y de las cámaras, al menos a nivel nacional.

De vez en cuando, ha hecho alguna que otra incursión en algún programa de televisión, como en Espejo Público. Sin embargo, su vida tiene poco que ver con lo que era entonces. “Lo que me ofrecen no me gusta y no lo acepto porque son cosas del corazón. Quiero hacer cosas de actualidad, que es lo que me gustaría. Como yo soy tan radical y tengo un perfil tan definido, pues para estas cosas me llaman menos”, detalla en una entrevista para Infobae España.

La comunicadora explica que actualmente se dedica a otras grandes pasiones. “Estoy haciendo teatro feminista con un grupo de mujeres. Es algo que a mí me gusta mucho. También hago colaboraciones para la televisión catalana y estoy escribiendo un libro. Estoy muy contenta”, afirma la entrevistada para este medio, agregando que se trataría de su tercera incursión en la literatura y que en él trata el tema de la prostitución.

Karmele Merchante en una imagen de archivo. (Europa Press/Mediaset)

“Jesús Mariñas era un maltratador y un misógino”

Aunque su rostro adquirió una gran popularidad tras su debut en Sálvame, lo cierto es que cuando la catalana fue fichada por Mediaset, ya contaba con una dilatada trayectoria en televisión. Sus primeros pasos en la profesión fueron en 1984 de la mano de Informe Semanal de RTVE. Poco después, dio el salto a la cadena privada con la sección de Las noticias del corazón con Antena 3. Su rostro también formó parte otros espacios televisivos como La noche se mueve, La máquina de la verdad, Pasa la vida, Tardes con Teresa o Día a día, presentado por María Teresa Campos.

“Con ella hacía actualidad y, de repente, me llamaron para un programa nuevo que empezaba en Valencia. Les dije que ‘sí‘, aunque no sabía de qué iba. Fue un boom. Ahí estuve siete años más o menos”, recuerda Karmele Marchante sobre sus inicios en Tómbola, una etapa de la que no guarda buenos recuerdos. “Jesús Mariñas —presentador del espacio— era un personaje maltratador y un misógino. No tengo ningún buen recuerdo de él. Con el resto de la gente de Tómbola tampoco tengo demasiada simpatía“, admite, agregando que ella ”siempre ha hecho una separación entre lo que es el trabajo y mi vida personal”.

El equipo de 'Sálvame' celebrando su quinto aniversario. (Europa Press)

Pese a ello, la que fue participante de Supervivientes en el año 2008 asegura que conserva la amistad de “buena gente” gracias a su paso por diferentes programas de televisión, sobre todo de su estancia en Telecinco, donde “tengo amistades fuertes”. Sin embargo, su paso por Sálvame “fue terrible”.

Karmele Marchante y el secreto detrás de ‘Tsunami’

Los desacuerdos y tensiones de Karmele Marchante con el resto de sus compañeros debido a su defensa del feminismo y de la independencia de Cataluña provocaron que esta pusiese punto y final a su paso por el espacio. “Me trataron fatal. Me hicieron bullying. Yo me largué para liberarme porque no podía más. Era maltrato”, reconoce la periodista, añadiendo que su marcha coincidió con su último divorcio, por lo que todo fue más duro.

“En aquel momento les hubiera denunciado, pero las leyes no estaban tan claras. Podría haberlo hecho por acoso y bullying. Se me juntó con la separación de mi marido y lo pasé muy mal. Mi marido me arruinó del todo”, afirma, dejando claro que solo “no tuve depresión. Solo fue una tristeza pasajera que, por suerte, pasó. Fue muy duro, pero tengo gente amiga maravillosa”.

Sálvame ha tenido numerosas controversias a lo largo de sus años que han hecho que el programa se califique como 'telebasura' pero, a la vez, han contribuido a su fama

Uno de los momentos más divertidos y cómicos de su paso por Telecinco fue cuando la apodada pop star queen quiso representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión. Su tema Tsunami fue una de las canciones más votadas por la audiencia, pero, desafortunadamente, su candidatura no fue aceptada por RTVE. Ahora, Karmele Marchante saca a la luz un secreto inédito sobre este tema.

“Surgió de una broma que se fue agrandando. Existía una guerra entre Televisión Española y Telecinco y no querían que yo saliera con todo eso. Sacaron una cláusula del bolsillo”, detalla la comunicadora, agregando que la letra de Tsunami la hizo ella. “La música me la hizo uno que era estupendo y le dio ese ritmo tan pegadizo que se puso de moda por todas partes”. Sin embargo, aquello solo quedó en una anécdota divertida, pues revela que, a día de hoy, no se plantea volver a presentar una candidatura para Eurovisión porque “todo era playback. Yo no canto bien. Actúo, me muevo y bailo pero en playback. Yo no tengo voz”.