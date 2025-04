“Vivo en un camión reformado, es la vida perfecta y ahorro”: la historia de un hombre que se quedó sin casa y encontró un nuevo hogar

Imagen de Sam en su nueva casa. (Instagram)

Independizarse cada vez es más difícil para los jóvenes. Por ejemplo, en España, la edad media sobrepasa los 30 años, habiendo manifestaciones en todo el país para reclamar unas condiciones de vida dignas. Esta misma situación es la que viven diferentes países de Europa, entre ellos, Inglaterra.

Los salarios no aumentan, o al menos no lo hacen al ritmo del precio del alquiler. Ante este problema, un joven ha decidido emprender, pero no en el ámbito de los negocios. Se trata de Sam, que después de no poder seguir pagando la hipoteca de su casa, decidió tomar cartas en el asunto.

Este hombre, al ver que le resultaba imposible hacer frente a los pagos, decidió reformar su camión. La lógica es aplastante, si inviertes una pequeña cantidad en la reforma y luego no pagas ni alquiler ni hipoteca, a la larga te va a salir mucho más barato.

Sam sube vídeos a una cuenta de Instagram en la que habla del proceso. Se llama @tillyrvadventures y tiene 2.240 seguidores. Aunque todavía no se puede considerar un gran influencer, crea mucho contenido relacionado con su nuevo estilo de vida. De hecho, ya tiene algunos vídeos con miles de reproducciones.

Pero, aunque ahora viva sobre cuatro ruedas, no ha escatimado en gastos, amueblando la furgoneta con todo el equipamiento necesario. La casa cuenta con una cama king-size, suelo con un calefacción incorporada y un televisor de 43 pulgadas. Sam trabaja como bombero y atraviesa uno de los periodos más felices de su vida.

Ahora con un buen sueldo y unos gastos mínimos, se encuentra en un gran momento. “Tenía una casa, pero tras romper con mi pareja la vendimos y me encontré en una situación complicada. Lo que ganaba no me alcanzaba para comprarme otro” describe en un TikTok.

Para ahorrar más dinero, decidió vivir una temporada en su camión. Tras estar unos días en ella, se le ocurrió la idea de reformarla, creando su propia casa. La iniciativa ya ha cautivado a cientos de personas en las redes sociales por su originalidad, sin embargo, no todo es color de rosa para Sam.

Ventajas y desventajas de esta nueva vida

“Es un estilo de vida que me encanta… es la vida perfecta” confiesa en otro vídeo. Sin embargo, aunque pueda parecer una vida soñada, no todo es como se ve en los vídeos. Por una parte, tiene total libertad para hacer lo que le apetezca. Puede visitar el sitio que quiera sin necesidad de pagar hoteles y sin tener que planearlo con mucha antelación.

Sin embargo, hay en algunas ocasiones en las que se puede llegar a sentir atosigado. Pese a que tenga una gran cama, cocina, ducha, wifi y todos los bienes básicos cubiertos, hay veces en las que siente que la casa se le queda pequeña. A pesar de los desafíos que se le presentan con su nueva vida, Sam sigue adelante con su proyecto. Siendo nómada, puede disfrutar de muchas comodidades de las cuales antes no podía.