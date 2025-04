El reto de Irene Montero de cara a las próximas elecciones tras el desplome de 71 a 5 escaños: fortalecer la posición de Podemos y decidir si consuma la pelea con Sumar

Podemos lanza a Irene Montero como su candidata a las elecciones generales con mano tendida a la izquierda. (Jesús Hellín/Europa Press)

Irene Montero será la candidata de Podemos para las próximas elecciones generales de 2027. Así lo ha anunciado la secretaria general de la organización morada, Ione Belarra, en el acto Por la paz y contra el régimen de guerra, celebrado este domingo con el objetivo de promover la movilización contra el aumento del gasto militar.

“Sé que es pedirte mucho (…) Pero creo que estamos en un momento crítico de la historia y solo una mujer pacifista y valiente, una verdadera patriota, va a hacer la tarea que tenemos por delante”, ha anunciado Belarra antes de darle la palabra a la eurodiputada.

Así, Podemos confirma su estrategia de marcar perfil propio en el espacio de la izquierda, y sitúa a Irene Montero como su principal figura electoral de cara a las próximas generales. Este movimiento se produce en un momento en el que se vuelve a discutir la posibilidad de una candidatura unificada en el bloque progresista, después de que Sumar, en su último congreso, abriera la puerta a una nueva confluencia como la que se produjo en las elecciones del 23 de julio de 2023.

Podemos no respondió al ofrecimiento y restó importancia al debate de la unidad, subrayando que su prioridad pasa por mantener un rumbo político autónomo. Entre las razones del actual desencuentro también figura la exclusión de Montero de las listas electorales de 2023, una decisión que Podemos atribuye a un veto por parte de Sumar, algo que Yolanda Díaz ha rechazado públicamente.

Elecciones europeas, el punto de inflexión de Podemos: de 2014 a 2024

Desde su nacimiento en 2014, con Pablo Iglesias al frente, Podemos ha vivido su auge y declive en tan solo una década. Ahora, Irene Montero, quien lideró la candidatura que permitió al partido conservar dos escaños en las últimas elecciones europeas, asumirá la responsabilidad de mantener la presencia de la formación en el Congreso de los Diputados tras los comicios de 2027.

Y al igual que las elecciones europeas de 2024 han sido un momento clave para los morados, su trayectoria comenzó en Europa diez años antes, en los comicios de 2014. El 25 de mayo de ese año se celebraron elecciones europeas, las primeras a las que Podemos se presentó. Ese día consiguieron lo que muchos pensaron imposible: más de un millón de votos y cinco eurodiputados.

Pablo Iglesias en Podemos. (EFE)

Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, Lola Sánchez, Pablo Echenique y Carlos Jiménez Villarejo fueron los primeros representantes de Podemos en un parlamento. Desde entonces, la formación morada no hizo más que subir. Tras las elecciones autonómicas de 2015, en las que consiguió representación en prácticamente todas las comunidades, Podemos se presentó por primera vez a unas elecciones generales, en las que obtuvo 69 escaños y más de 5 millones de votos.

Pero el máximo lo consiguió en los siguientes comicios, en 2016, cuando Podemos se presentó junto a Izquierda Unida y otros partidos de izquierdas bajo el nombre de Unidas Podemos, consiguiendo así 71 escaños, el mejor resultado de su historia.

Elecciones generales de 2019: Unidas Podemos pierde la mitad de sus escaños, pero es decisivo para formar Gobierno

Otro punto decisivo para el partido fue las dos citas electorales de 2019. En la primera, en abril, Unidas Podemos cayó hasta los 42 escaños y no llegó a los 4 millones de votos. Después, tras el fracaso en las negociaciones para formar gobierno, la formación morada siguió bajando, quedándose en tan solo 35 escaños. Sin embargo, aunque en tres años perdieron la mitad de sus diputados en el Congreso, consiguieron entrar en el primer Gobierno de coalición de España, con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad.

Durante los cuatro años en los que Montero fue ministra, sus iniciativas estuvieron rodeadas de polémica. Las conocidas como ley solo sí es sí y ley Trans, aunque contaron con los apoyos necesarios para ser aprobadas en el Congreso y con el respaldo de parte del movimiento feminista, también generaron una fuerte oposición.

A partir de ahí, con la salida de Pablo Iglesias del Gobierno y de la dirección de Unidas Podemos en 2021, el partido inició un proceso de desgaste progresivo. Buen reflejo de ello fueron las elecciones autonómicas de 2023, cuando Podemos desapareció de los parlamentos de diez comunidades autónomas al no conseguir el porcentaje mínimo de votos para tener representación: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Parlamento de Canarias, Parlamento Balear, Aragón, La Rioja, Asturias, Extremadura, Murcia y Cantabria.

Después, con el adelanto de las elecciones generales a julio de 2023, y el surgimiento de la coalición de Sumar, con Yolanda Díaz como cabeza de lista, Podemos no se presentó de manera individual y optó por integrarse en la coalición a la izquierda del PSOE, decisión que no fue sometida a consulta interna. No obstante, esta unión duró poco, ya que en diciembre de ese mismo año, Podemos decidió abandonar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados y trasladar a sus cinco diputadas, lideradas por Ione Belarra, al Grupo Mixto.

El papel de Irene Montero de cara a 2027

Ahora, con la vista puesta en 2027, Belarra le ha encomendado a Montero liderar una formación que no sea “solo de Podemos”, sino que tienda la “mano a la sociedad civil organizada” y a todos los que estén “desencantados” con el Gobierno.

Además, deberá gestionar las relaciones con Sumar y con las demás fuerzas de izquierdas, y decidir definitivamente si recomponer esa coalición o si apuesta por consolidar a Podemos como una fuerza independiente. Montero, que por el momento no dejará su escaño en la Eurocámara y compaginará ambas tareas, deberá redefinir y fortalecer la posición de Podemos en el panorama político español.

*Con información de Europa Press.