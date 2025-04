Cómo solicitar el complemento de 525 euros del Imserso para mayores

Dos personas mayores revisan la documentación para tramitar la jubilación. (Freepik)

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Inmserso) ha sacado una nueva ayuda para personas mayores. Se trata de un complemento de hasta 525 euros destinado a personas mayores que se alojen en una vivienda de alquiler. Aparte de ser mayor de 65 años y que tu primera residencia sea un alquiler, para obtenerla hay que contar con una serie de requisitos.

Qué necesitas para obtener la ayuda del Inmerso

Si eres una persona mayor, vives de alquiler y necesitas una ayuda, estás de suerte. Por fin, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha sacado una ayuda para ti. Esta consta de una paga complementaria de 525 euros, que si quieres obtener, vas a tener que cumplir una serie de requisitos.

En primer lugar, y lo más importante, tienes que contar con una pensión de jubilación o invalidez en la Seguridad Social. Esta tiene que ser de la modalidad no contributiva. Para solicitar la de jubilación, debes haber cumplido los 65 años de edad; mientras que para solicitar la de invalidez, tienes que tener entre 18 y 65 años. Si todavía no has solicitado ninguna de las dos, estás a tiempo antes de dar el siguiente paso. Algo muy importante a tener en cuenta en caso de contar con una de estas, es que no deben ser contributivas en la fecha de la solicitud de la ayuda.

Vivienda de alquiler (IDEALISTA)

Por otro lado, uno de los requisitos fundamentales: no tener vivienda propia. Para poder solicitar esta ayuda, debes alojarte en una vivienda de alquiler; eso sí, de la que tú seas el titular del contrato de arrendamiento. Además, muy importante, no tener ningún tipo de relación conyugal o parentesco con el arrendador.

Por último, esta vivienda de alquiler debe ser tu residencia habitual. Es decir, no debes llevar viviendo en esta casa menos de un año y mínimo debes haber residido en ella los 180 días anteriores a la fecha de la solicitud.

Cómo solicitarlo en la web

Lo primero que debes saber es que dispones de un tiempo limitado para solicitar esta ayuda; el último día para realizar la solicitud es el 31 de diciembre de 2025.

Una vez sepas esto, espero que vayas corriendo a por ella, pues ¡el tiempo vuela! Para ello debes meterte en la página web del Inmserso (inmerso.es) y rellenar un formulario.

El Instituto de Mayores se ha comprometido a no tardar más de tres meses en responder las solicitudes. Por último, en caso de que te rechacen la solicitud, tienes una revancha, pues dispondrás de 30 días para reclamarla.

Alquiler de viviendas (VisualesIA)

Un pequeño resumen

Por aquí te dejo un esquema por si te ha quedado alguna duda de la información aportada previamente.

La ayuda que el INMERSO ha sacado es una paga de 525 euros anuales

Esta es para personas mayores que disponen de una primera vivienda de alquiler

La pensión de jubilación o invalidez no debe ser contributiva a la Seguridad Social

No se debe tener ni parentesco ni una relación conyugal con el/a arrendador/a

Para solicitarla hay que rellenar un formulario en la web de INMERSO

La fecha límite de solicitud es el 31 de diciembre de 2025