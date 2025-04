Vivir en el único pueblo de Madrid donde el agua sigue llegando en camiones cisterna: “El Canal no da nuevas licencias, esto se muere”

Un camión cisterna del Canal sube por una de las calles de Las Herreras para llevar agua al depósito del pueblo

Al lado del parque Los Fortines, donde comienza la calle Ladera, el Ayuntamiento ha puesto una señal para que los vehículos no estacionen. Porque si lo hacen el camión cisterna del Canal de Isabel II no puede pasar para llevar el agua al depósito del pueblo, vital para que los pocos vecinos de esta pedanía puedan ducharse o poner una lavadora. Estamos en pleno siglo XXI y Las Herreras tiene el triste honor de ser el único núcleo poblacional de la Comunidad de Madrid donde el agua se sigue suministrando en camión. “No sé como el Canal no se cansa de traer cisternas”, explica Alejandro Herranz, uno de los pocos residentes de Las Herreras

En realidad Las Herreras no es un pueblo. Es una de las ocho pedanías que conforman Santa María de la Alameda, la localidad más al oeste de la región. Alejandro Herranz es uno de los nueve vecinos que está censado en Las Herreras. Tiene 67 años y está jubilado y uno de sus sueños es que el pueblo no muera. Pero la única manera de hacerlo es que el Canal conceda nuevas licencias para el suministro de agua en fincas y viviendas. “A mí me llevan dos años denegando dos licencias para dos enganches con la excusa de que no hay red. El pueblo lo que hace es sobrevivir y quiere crecer. Esto hay que solucionarlo”, explica.

La verdad es que los vecinos ya están acostumbrados a ver varias veces por semanas como los camiones del Canal cruzan el pueblo para subir al depósito y llenarlo de agua. Irene García es la encargada del único restaurante de la pedanía, ’El Txoko de las Herreras’. “El depósito tiene una capacidad de 50 metros cúbicos. Hay un chivato que avisa al Canal cuando se está vaciando y suben los camiones a rellenarlo. El agua es buena. Se puede consumir. Sirve para beber, lavar y ducharse. Y no estamos tan mal. Este es el último pueblo de Madrid donde se canalizó el agua, antes había que ir a buscarlo a un manantial”.

Vista de Las Herreras

“Así, la pedanía se muere”, asegura Carlos Navarro, concejal socialista en la Santa María de la Alameda. Mientras el resto de localidades de Madrid tienen un suministro a través de una red que les facilita el agua ya depurada, en Las Herreras siguen dependiendo del buenhacer del Canal para llevar el agua en camiones a un depósito, y de ahí a las casas y el restaurante. “Este no debe ser el sistema. Porque no ayuda a que el pueblo se desarrolle. No se dan nuevas licencias de construcción porque no se autorizan nuevos enganches de agua”. El tema ha llegado a la Asamblea de Madrid, donde el diputado socialista José Luis García se ha interesado por los costes que supone para el Canal llevar el agua en sus camiones.

465 camiones en año y medio

El Canal, la mayor empresa pública de la Comunidad de Madrid, contestó que, por ejemplo, entre junio de 2023 y diciembre de 2024, es decir, año y medio, 465 camiones cisterna de 15 metros cúbicos cada uno de capacidad llevaron agua al pueblo con un coste total de 166.495 euros. Dinero que paga el Canal, no los vecinos, que tienen aplicadas las tarifas normales. Ningún suplemento por este sistema especial. El Canal también confirma que en lo que llevamos de legislatura se han denegado tres solicitudes de licencias de nuevos suministros de agua potable.

Gloria de Castro, la alcaldesa del PP, señala a Infobae España que la orografía de las Herreras, rodeada de montañas, dificulta llevar el agua a través de la red normal de suministro del Canal, “por lo que no se pueden dar nuevas autorizaciones”. Explica, no obstante, que hay un proyecto del Canal “costoso” para llevar el agua desde otra pedanía y dejar de utilizar el depósito y los camiones. “Un proyecto que está estudiando el Canal”. Un portavoz del Canal explica a este diario que “en estos momentos estamos valorando la posibilidad de suministrar agua potable al núcleo urbano de Las Herreras mediante un entronque desde la arteria de Robledo de Chavela, por medio de una conducción y una estación elevadora, sin descartarse otras opciones que están siendo analizadas”. Sin plazos concretos.