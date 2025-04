‘El Día de la Liberación’ azota a la UE con un 20% de aranceles “recíprocos”: “Millones de ciudadanos tendrán que hacer frente a facturas más caras de alimentación o medicamentos”

Donald Trump pone unos aranceles del 20% a la Unión Europea (Montaje Infobae, Reuters)

Donald Trump ha llamado la atención de todo el globo terráqueo al presentar la tabla de las “tarifas recíprocas” que impondrá Estados Unidos a todos los países que quieran importar sus productos. Así, ha puesto una base del 10% a todas las naciones, un arancel que entrará en vigor a partir del próximo sábado 5 de abril. No obstante, para aquellos territorios que, según el gobierno estadounidense, han sido más injustos con sus productos, establecerá un porcentaje extra: “Aranceles recíprocos a otros países. Les vamos a cobrar la mitad de lo que nos están cobrando”, ha anunciado. Entre estos, ha señalado a la Unión Europea, como unos “comerciantes muy duros” a los que va a dictar un 20% de impuestos en las importaciones.

Y es que, el presidente estadounidense ha señalado que los “ataques a los que se han tenido que enfrentar nuestros trabajadores durante estos años se han acabado”, porque a partir de ahora “vamos a cuidar de nuestra gente, vamos a defender los trabajadores de los Estados Unidos y vamos a ponerlos en primer lugar”. Según ha declarado Trump, “hasta, Estados Unidos ha cobrado durante décadas un arancel del 2,5% a automóviles fabricados en el extranjero. La Unión Europea nos cobra más del 10%, y tienen un IVA del 20%, mucho más alto". Por esto mismo, ha señalado a sus alianzas comerciales, como las culpables de los “horrendos desequilibrios que han devastado nuestra base industrial y puesto en riesgo nuestra seguridad nacional”. A pesar de no culpar al resto de naciones, ha acusado a los presidentes anteriores por no tomar medidas ante su decadencia económica y comercial. Porque “ninguna de nuestras empresas tiene permitido entrar en otros países. En muchos casos, el amigo es peor que el enemigo en términos comerciales” ha reprochado.

El anuncio de nuevos aranceles de Trump, en los jardines de la Casa Blanca a las 17 horas de la tarde estadounidense, ha coincidido con la celebración de la cumbre Asia Central–Unión Europea en Samarcanda, Uzbekistán, donde se encontraba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El objetivo de esta reunión es consolidar una cooperación más estrecha en un contexto de evidente inestabilidad económica global y desafíos medioambientales. Von der Leyen ha declarado, seis horas después de que presidente estadounidense firmase los nuevos impuestos, que los europeos están “preparados para responder” a los nuevos aranceles estadounidenses.

Von der Leyen: “Ya estamos ultimando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles”

Von der Leyen en su comunicado sobre los aranceles del 20% a la Unión Europea (AP)

La presidenta de la Comisión Europea ha sido clara en su discurso de este jueves: “Es un duro golpe para la economía mundial. Lamento profundamente esta decisión. Seamos claros sobre las inmensas consecuencias que sufrirá masivamente la economía mundial”. La líder de la UE ha explicado que en los próximos meses veremos cómo “la incertidumbre se disparará y provocará el auge de un mayor proteccionismo” en todo el planeta. Además, Trump ha hecho una de las cosas que son “todo lo contrario de lo que queríamos conseguir”, que “los países más vulnerables estén sujetos a algunos de los aranceles estadounidenses más elevados”.

Desafortunadamente, Von der Leyen ha añadido que estas medidas se notarán inmediatamente: “Millones de ciudadanos tendrán que hacer frente a facturas de alimentación más elevadas. Los medicamentos costarán más, así como el transporte. La inflación subirá. Y esto perjudica sobre todo a los ciudadanos más vulnerables”, ha compartido en su comunicado. Esto también provocará que “los costes de hacer negocios con Estados Unidos aumentarán drásticamente”. Asimismo, la presidente ha mostrado su preocupación al no apreciar “orden en el desorden, ni un camino claro a través de la complejidad”, pues “el caos que se está creando al golpear a todos nuestros socios comerciales”. Después del anuncio del presidente de los Estados Unidos, la Unión Europea se quedará atenta a qué pasa con el comercio que ha generado “millones de puestos de trabajo” en los últimos 80 años de historia. “Los consumidores del otro lado del Atlántico se han beneficiado de precios reducidos y las empresas se han beneficiado de enormes oportunidades que han dado lugar a un crecimiento y una prosperidad sin precedentes”, ha afirmado Von der Leyen.

A pesar de ser concientes de las grandes deficiencias del comercio mundial, sobre todo por “que otros se aprovechan injustamente de las normas actuales”, “recurrir a los aranceles como primera y última herramienta no lo arreglará”, ha expresado la presidenta de la CE, quien se ha mostrado favorable a que se adapten otras medidas menos drásticas. No obstante, ha dejado claro que en la Unión Europea “estamos preparados para responder. Ya estamos ultimando el primer paquete de contramedidas en respuesta a los aranceles sobre el acero, y ahora estamos preparando otras contramedidas para proteger nuestros intereses y nuestras empresas si fracasan las negociaciones”. Del mismo modo, “vigilaremos de cerca los efectos indirectos que puedan tener estos aranceles, porque no podemos absorber el exceso de capacidad mundial, ni aceptaremos el dumping en nuestros mercados”, ha comunicado Von der Leyen a continuación. Y es que “como europeos, siempre promoveremos y defenderemos nuestros intereses y nuestros valores, y siempre daremos la cara por Europa”, aunque “no es demasiado tarde para abordar ñas preocupaciones mediante negociaciones” y tomar “un camino alternativo”.

También ha querido matizar que desde la UE “trabajaremos para reducir las barreras, no para levantarlas”. A pesar de que muchos puedan estar decepcionados por “nuestro aliado más antiguo”, la presidenta de la CE ha anunciado que “debemos prepararnos para el impacto que esto tendrá inevitablemente”. No obstante, “Europa tiene todo lo que necesita para superar la tormenta y estamos juntos en esto”. Desde Uzbekistán, Von der Leyen se ha mostrado fuerte, ya que “Europa tiene el mayor mercado único del mundo, 450 millones de consumidores. Ese es nuestro puerto seguro en tiempos tumultuosos”.

La reacción de los líderes europeos por el 20% de aranceles a la Unión Europea

Aranceles con "tarifas recíprocas" que ha anunciado Donald Trump el miércoles 2 de abril (@WhiteHouse)

El presidente estadounidense ha sido contundente con su opinión de los comerciantes europeos: “La UE nos ha estafado. Les vamos a cobrar un 20%, la mitad de lo que nos han cobrado ellos”. De igual manera, ha anunciado que estas restricciones extras se aplicarán a partir del 9 de abril, a diferencia de la base del 10% que comenzará su ejercicio el 5. Por su parte, los líderes europeos se han pronunciado ante las medidas de Trump. A los pocos minutos de su comunicado, la industria química alemana (VCI), para la que EE.UU. es uno de los mayores compradores, pidió a la UE que evitase una “escalada” de aranceles, ya que solo “agravaría los daños”. A pesar de lamentar esta decisión, “ahora es importante que todas las partes implicadas mantengan la cabeza fría” y mantener “un estrecho diálogo con Washington”.

Sin embargo, el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, viajó hasta Washington, en un intento de legar a un acuerdo entre EE.UU. y la Comisión Europea hace unas semanas. "No se puede aplaudir con una sola mano", expresó a su llegada. Además, von der Leyen declaró el pasado martes 1 de abril que tiene “fuerza para negociar” y “contraatacar” llegado el caso. Asimismo, “los ciudadanos de Europa deben saberlo: juntos promoveremos y defenderemos siempre nuestros intereses y valores y siempre defenderemos a Europa”, afirmó la presidenta de la CE. Por su parte, la VCI insiste en su comunicado que Alemania “no debe convertirse en el juguete de una guerra comercial interminable”. “Estados Unidos es y sigue siendo un socio comercial central para Alemania”, añade al final del texto.

Por otro lado, la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni, opina que “la introducción por parte de Estados Unidos de aranceles aduaneros contra la UE es una medida que considero equivocada y que no conviene a ninguna de las partes”. Igualmente, “haremos todo lo posible para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, con el fin de evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitaría a Occidente en beneficio de otros actores globales", ha señalado en un comunicado tras el anuncio de las tasas a los productos europeos.

Mientras, el Primer Ministro irlandés, Michael Martin, declaró, inmediatamente después del anuncio de Trump, que “cualquier acción debe ser proporcionada y encaminada a defender los intereses de nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestros ciudadanos”. Al parecer, Iralnda, sede de las filiales europeas de importantes empresas tecnológicas y farmacéuticas estadounidenses, es el Estado miembro de la UE con el mayor superávit comercial frente a Estados Unidos. Además, el Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha mostrado igualmente su preocupación, ya que “el comercio globalizado ha beneficiado a todos (...) No entiendo por qué Estados Unidos quiere iniciar una guerra comercial con Europa. Nadie gana, todos pierden". No obstante, en un intento de calmar a sus ciudadanos, ha dejado claro que “Europa permanecerá unida” y “dará respuestas sólidas y proporcionadas” en pocas horas.

El consejo del Secretario del Tesoro estadounidense: “Relájense, asuman el golpe y esperen a ver cómo evoluciona”

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anuncia los aranceles que impondrá a las exportaciones de numerosos países (REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo)

Otros países como Reino Unido, Suiza y Australia se han manifestado por los impuestos que se impondrán los próximos 5 y 9 de abril. Londres, que recibirá el menor porcentaje de las “tarifas recíprocas” (10%), ha asegurado que EE.UU. es “nuestro aliado más cercano”. De esta manera, el ministro de Comercio, Jonathan Reynolds, ha explicado que su “enfoque es mantener la calma y el compromiso de alcanzar este acuerdo, que esperamos que mitigue el impacto de lo que se ha anunciado hoy”. Por extensión, Australia también ha recibido el porcentaje base en las últimas medidas del presidente estadounidense. No obstante, Anthony Albanese, su Primer Ministro, los ha consagrado como “totalmente injustificados”. Incluso, ha visualizado “consecuencias en la percepción que los australianos tienen de esta relación”.

Por su parte, la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, “definirá rápidamente los próximos pasos” por los fuertes aranceles aduaneros al país, con un 31% en las importaciones. Las relaciones comerciales entre sendos países se han triplicado entre 2001 y 2021, en gran medida por las exportaciones atribuidas al sector químico y farmacéutico, tal y como anunció la Oficina Federal de Aduanas, al igual que en el mercado de fabricantes de relojes de lujo. Sin embargo, “los intereses económicos a largo plazo del país son la prioridad”, por lo que “el respeto del derecho internacional y el libre comercio son fundamentales”. Ante la oleada de respuestas de los líderes internacionales, el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, enviado un mensaje a los diferentes países: “Relájense, asuman el golpe y esperen a ver cómo evoluciona la situación. Porque si tomas represalias, se intensificará”, ha declarado.