Cómo consultar el estado de tramitación del permiso de conducir: qué se necesita y costes

Archivo. Interior de un coche

Cuando se solicita, renueva o se pide un duplicado de un permiso de conducir, es común esperar con paciencia hasta recibir el documento definitivo en casa. Sin embargo, si ha transcurrido un tiempo prudencial y no has recibido tu nuevo carné, es posible que te surjan dudas sobre el estado de tramitación. Afortunadamente, consultar el estado de tu permiso de conducir es un proceso sencillo y rápido. A continuación, te explicamos cómo hacerlo, los plazos de entrega, y qué hacer si no recibes el permiso en el tiempo estipulado.

Una vez completado el trámite de obtención, renovación o duplicado de tu permiso de conducir, el tiempo estimado para la fabricación de la tarjeta física con el permiso definitivo es de aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo, el permiso provisional te permitirá conducir legalmente, ya que tiene una validez de seis meses. Sin embargo, si después de un plazo razonable no has recibido tu nuevo carné, es importante realizar una consulta para conocer el estado de tramitación.

Existen varias formas de consultar el estado de tramitación de tu permiso de conducir. Todas ellas son gratuitas y no requieren desplazamientos innecesarios. Puedes elegir entre las siguientes opciones:

Consulta por internet: la forma más cómoda de saber en qué estado se encuentra tu solicitud es a través de internet. Solo necesitas tener a mano tu NIF o NIE y la fecha de nacimiento de la persona interesada. No es necesario que sea la misma persona quien realice la consulta; si tienes estos datos, podrás acceder a la información sin restricciones. Consulta presencial también puedes realizar la consulta de manera presencial en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. En este caso, deberás entregar toda la documentación pertinente para que el personal encargado pueda verificar el estado de tu solicitud. Consulta por teléfono: si prefieres realizar la consulta por teléfono, puedes llamar al 060. Después de verificar tus datos, te informarán sobre el estado de tramitación de tu permiso de conducir.

Permiso provisional

Es posible seguir conduciendo durante un período de seis meses con el permiso provisional que se entrega en el momento de realizar el trámite. Este permiso provisional tiene plena validez, aunque solo se podrá utilizar dentro de las fronteras de España. Si necesitas conducir fuera del país, tendrás que solicitar un permiso internacional en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico.

Aunque el proceso de entrega suele ser rápido, pueden surgir incidencias que retrasen la llegada de tu permiso de conducir. Si después de un mes y medio no has recibido el carné definitivo, y la aplicación te indica que el permiso fue enviado a Correos hace más de dos semanas, te recomendamos que procedas a reclamarlo.

El primer paso es ponerte en contacto con el lugar donde realizaste el trámite:

Si se trató de una renovación , debes comunicarte con el centro médico donde realizaste el reconocimiento.

Si solicitaste un duplicado , tendrás que ponerte en contacto con la Jefatura de Tráfico donde se tramitó el duplicado.

Si es la expedición de un nuevo permiso, deberás hablar con la autoescuela que gestionó tu solicitud.

Si tu trámite fue un duplicado y no has recibido el permiso dentro del plazo estipulado, puedes comunicar la incidencia de varias maneras:

A través de internet , presentando un escrito en el Registro Electrónico .

De forma presencial, acudiendo a cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico.

Es importante realizar esta comunicación para que Tráfico pueda investigar qué ha ocurrido con tu solicitud y, si es necesario, enviarte el permiso nuevamente.

Consultar el estado de tramitación de tu permiso de conducir es un proceso sencillo y rápido, que puedes realizar por internet, teléfono o de manera presencial en las Jefaturas de Tráfico. Recuerda que, mientras esperas la llegada del carné definitivo, puedes conducir legalmente con el permiso provisional durante seis meses. Si no has recibido el permiso después de un tiempo prudencial, es importante que realices la reclamación correspondiente para resolver cualquier incidencia.