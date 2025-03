Una venezolana que vive en España cuenta el “choque cultural” con los cumpleaños en nuestro país: “Tú quieres que te hagan sentir especial”

La joven en el video. (Its.quevedo/TikTok)

Cumplir años y llevar comida al trabajo es una muy buena excusa para compartir algo rico con los compañeros, sobre todo, en los lugares donde aún no se ha llegado a romper el hielo. Sirve para acercarse a los demás y tener una conversación fuera de la monotonía laboral. No obstante, esta costumbre de invitar a los demás el día en el que cumples años, puede sorprender a los extranjeros que viven en España.

Es el caso de una joven venezolana, que habla con extrañeza de este hábito a través de su perfil de TikTok (@Its.quevedo). “Una cosa que no entiendo de España es por qué si estoy cumpliendo años yo, yo soy la que tiene que llevar las cosas a la oficina”, dice, y se pregunta: “¿No se supone que si tú estás cumpliendo años quieres que te den cosas a ti?“.

En el video en que el comparte esta reflexión, explica que no entiende la razón detrás de esta costumbre, a la que se ha sumado, ya que lleva un paquete de una pastelería en la mano mientras se graba. No obstante, sigue sin estar de acuerdo. “Si estás cumpliendo años, tú quieres que te hagan sentir especial, no quieres pagar 200 euros por una cena para todo el mundo porque encima cumples años y pierdes dinero”, añade. Tampoco está de acuerdo con que los invitados a la cena o fiesta de cumpleaños se junten a la hora de preparar un detalle: “Te compran un regalo entre ocho personas y encima le pagas la comida, raro”.

400.000 venezolanos residen en España

En los últimos 10 años, la cifra de venezolanos que viven en España se ha multiplicado hasta alcanzar los 400.000. De acuerdo con el último Censo anual de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de personas con nacionalidad venezolana residentes en España a 1 de enero del pasado año era de 325.254 personas a las que se suman los 65.200 venezolanos que llegaron a España en los tres primeros trimestres de 2024 (22.600 en el primero, 21.400 en el segundo y 21.200 en el tercero) y restar los 9.500 que dejaron el país en el mismo período (3.200 en el primer trimestre, 4.000 en el segundo y 2.300 en el tercero).

Los datos del INE constatan el progresivo aumento de la población de origen venezolano en España, que en los últimos 10 años se ha multiplicado aproximadamente por 10. A 1 de enero de 2003, tras cuatro años de gobierno de Hugo Chávez, únicamente residían en España 25.044 personas con pasaporte venezolano, 16 veces menos que ahora. Esa cifra se había duplicado a 1 de enero de 2007 (51.638), siguió subiendo otros dos años (59.079 al iniciarse 2009) y se redujo progresivamente hasta situarse a mediados de 2014 en 40.517, para empezar a crecer de nuevo durante todo el mandato de Nicolás Maduro.

En medio de la actual crisis política y económica a la que se enfrenta el país de forma sostenida en el tiempo, la cifra de venezolanos en España rebasó los 100.000 en el verano de 2018 (101.820 a 1 de julio de ese año) y se volvió a duplicar prácticamente en tres años (196.738 a 1 de enero de 2021) y de nuevo en los tres últimos hasta los cerca de 400.000 de hoy en día.