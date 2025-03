Una familia que destine el 100% de sus ingresos anuales a la vivienda solo podrá comprar 13 metros cuadrados

Edificación de viviendas, a 20 de junio de 2024, en Tres Cantos, Madrid. (Marta Fernández Jara - Europa Press)

El portal inmobiliario Idealista ha revelado una nueva subida general del precio del metro cuadrado en España, en el pasado mes de febrero. Según este estudio, se ha registrado un aumento del 1′5% en el precio de la vivienda, situándose de esta forma en una media de 2.271 euros/m2. Este dato supone una subida acumulada del 1′2% en los últimos tres meses y, por tanto, se trata del precio más alto en la vivienda desde que hay registros. La situación, unida a las cada vez más frecuentes reivindicaciones de los jóvenes, que se ven desamparados por la falta de soluciones ante la cuestión del acceso a la vivienda, no prevé mejoras.

También puedes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp y en Facebook

Según los profesionales del sector inmobiliario, el coste de la compraventa alcanzará un aumento acumulado del 10% a finales del año 2025, y el precio del alquiler lo hará en un 8′6%. Estos datos han sido revelados por el nuevo Barómetro Inmobiliario, que es un informe anual realizado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). Los expertos señalan su preocupación por la falta de oferta y la inseguridad jurídica. Mientras, el economista Juan Ramón Rallo confirmaba en El programa de Ana Rosa que, al no haber suficiente oferta para cubrir la demanda, los compradores tienden a subir los precios para asegurarse una vivienda.

Varias personas durante la manifestación por una vivienda digna el pasado 9 de febrero en Madrid. (Matias Chiofalo / Europa Press)

Esta situación favorece la especulación y provoca un aumento exponencial del coste, ya que los efectos son mucho más notorios en un contexto, según Rallo, de “parálisis”: “Ahora no se construye casi nada y hay mucha demanda. La causa fundamental por la cual los precios suben es porque falta vivienda, ya que, fundamentalmente, los políticos no permiten que se construya porque no sacan suelo para que se pueda edificar en España. Y tenemos que edificar mucho, especialmente donde hay demanda".

Isabel Rodríguez asegura que se están creando más viviendas que hogares.

El precio de la vivienda en relación a los ingresos anuales

Un estudio de Idealista ha comparado los datos del ingreso medio por hogar, proporcionados por el INE, con el precio del metro cuadrado, que en febrero ascendió a su máximo histórico, de 2.271 euros/m2. Aunque los datos cambian en función del coste de la vivienda en cada comunidad, esta investigación ha determinado que, de media, una familia que destinase el 100% de sus ingresos anuales a la compra de una casa, tan solo podría adquirir 13 metros cuadrados. Este es un dato muy alarmante, que pone en evidencia la situación real de millones de personas mediante un dato práctico.

En cuanto a la ciudad más cara, en San Sebastián los ingresos medios anuales de una familia darían tan solo para adquirir 8 metros cuadrados. En este sentido, la situación es similar en otras grandes ciudades como Madrid y Barcelona, además de Palma de Mallorca. En estos casos, se podrían comprar 9 metros cuadrados con los ingresos de un año. Las provincias en las que, de manera global el precio del metro cuadrado es más alto en relación a los ingresos anuales de una familia son aquellas en las que, además de las grandes ciudades, existen zonas exclusivas de alto nivel adquisitivo cuyos precios determinan un encarecimiento general de las propiedades en todo el territorio. Este es el caso de, por ejemplo, la provincia de Málaga o las Islas Baleares.