El millonario de 20 años que ha pasado de bajarse el ‘Minecraft’ pirata a formar a 12 millones de personas en Inteligencia Artificial: “Los recursos los saqué de debajo de las piedras”

Una entrevista con Anas Andaloussi, creador de 'Ecríbelo.ai y 'QuickTok.ai' (Imágenes cedidas a Infobae)

“Mi nombre es Anas Andaloussi y soy un joven chico apasionado de los negocios”, ha comenzado presentándose el canario de 20 años en un encuentro con Infobae España. El entrevistado ha explicado con detalle los pasos que ha dado desde los 13 años para convertirse en uno de los mayores formadores en Inteligencia Artificial (IA), en el sector, que considera, “que va a revolucionar el mundo más incluso de lo que pudo haberlo hecho Internet”. Andaloussi se dedica concretamente “al desarrollo de aplicaciones de software que solucionan problemas y a la formación”, que ha sido uno de sus últimos proyectos. A pesar de ello, es el creador de la escuela “número uno en habla hispana para formar a personas y a pequeñas empresas en Inteligencia Artificial”: la Universidad de IA (UDIA).

Tal vez por eso, y por el hecho de haber aprendido todo de manera autodidacta, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) haya decidido contar con él para instruir gratuitamente a 12 millones de jóvenes, desde los 16 años hasta los 35, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El programa pionero, Centroamérica Automatizada: Empoderando a una Generación con Inteligencia Artificial, tratará de reducir la brecha digital para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en cualquier ámbito. Sin embargo, la ambición de esta gran propuesta no es la primera inicativa de Anas que obtiene gran reconocimiento, y probablemente no sea el último, porque el joven ya tiene en mente cuáles serán sus próximos trabajos. A pesar de haber llegado tan lejos con su corta edad, Anas ha trabajado muy duro y a base de prueba y error hasta detectar los patrones del éxito: “Siempre le digo a la gente que los proyectos que hagan ahora probablemente no van a ser el proyecto de su vida cuando empiecen a emprender”, afirma el joven.

Y es que, los inicios del canario se reducen a una mente emprendedora criada en la tienda de su madre. “Ella tenía un almacén y ahí yo tenía como mi puesto con mi ordenador. Y me acuerdo de que lo primero que hice fue porque yo la acompañaba“, nos ha relatado. De este modo, uno de los días que iba con su madre decidió comprar cartas Pokémon en un establecimiento donde estaban más baratas de lo habitual, con el objetivo de revenderlas en el comercio, “cuando yo volvía del colegio alguna se vendía”, ha comentado. Pero su “punto de inflexión fue con 13 años” en el instante que entró en contacto con el videojuego de Mojang, Minecraft. “Monté servidores donde la gente jugaba, podías comprar el modelo de negocio” para adquirir diferentes rangos. En un comienzo, el canario no obtuvo ningún rendimiento económico, sino que lo hacía “simplemente por el sentimiento de que has creado algo”.

“Al cuarto mes me di cuenta de que se podía monetizar”

Los primeros deseos de Andaloussi eran para ser youtuber, por lo que al instalarse Minecraft subía tutoriales a YouTube, que luego “redirigía a mi página web”, con la que había aprendido a desarrollar un portal web. “Todos los días hacía un artículo dando añadidos del juego y que me encantaba compartir”, ha contado para Infobae España. El contenido que subía tenía tanto interés entre sus lectores que poco a poco se fue expandiendo y en “un año estábamos consiguiendo 1 millón de visitas al mes”, algo que catapultó su trabajo hasta convertirse “en el portal más grande en ese momento”. Gracias a ello, aprendió otra de las facetas más importantes para un emprendedor: gestionar comunidades. Y es que consiguió reunir a un grupo de personas voluntarias que acabaron formando parte de su equipo en otros proyectos.

Estos moderadores, que cooperaban por “estatus” o por un “sentimiento de pertenencia, fueron necesarios para poder gestionar un canal de Discord, “donde la gente venía de la web y llegamos a tener alrededor de 20.000 personas”. Hasta el momento, Andaloussi había invertido tiempo y dinero por el mero hecho de crear algo; no obstante, no se dio cuenta de que podía sacar rédito económico: “Pasaron mil cosas y al cuarto mes me di cuenta de que se podía monetizar”, ha confesado. “O sea, para comprarme el Minecraft le pedí dinero a mi madre", quien le puso la condición de pagar el juego a través de PayPal, porque “es de una generación muy analógica”. Desgraciadamente, en aquel momento Mojang no permitía los pagos con tarjeta y “lo tuve que comprar en una web pirata donde pagué 14 euros”.

Sin embargo, le timaron porque “a las tres semanas cambiaron la contraseña”. Pero en lugar de dejarlo ahí, usó el resto del dinero para adquirir “un dominio y luego el hosting”, alojamiento web donde se guardan los archivos de tu página web. El segundo de ellos lo consiguió de manera gratuita, a la que tuvo que quitarle la marca de agua “con un código HTML”, lo que lo obligó una vez más a aumentar sus conocimientos. Así es como Anas descubrió el posicionamiento de web SEO: “Vi cómo podía optimizar mi página web para que apareciese en los primeros resultados de búsqueda y evidentemente en el resto de competidores que tenía“. Con ello pudo diversificar su tiempo, porque ya no hacía falta “subir un video cada día para que la gente se meta”. De esta forma, el joven millonario creo hasta 50 webs de las que sólo “funcionaron 7 u 8″: “Los patrones que hacían que una web tuviese éxito o no, se repetían”

“Cuando Chat GPT3 apareció nos jodió muchísimo”

“En el camino de montar esas 50 webs yo me gasté mucha pasta en contratar redactores”, lo que hizo que su trayectoria girase al sendero de la inteligencia artificial. “Ahora todos conocemos Chatgpt 4.5, pero yo conocí el GPT 2, que era una basura porque lo único que hacía era escribir frase por frase”, apunta Andaloussi. Sin embargo, su equipo lo usaba para los proyectos web y cuando salió el tercer modelo Anas ya estaba pensando en desarrollar su propio proyecto. Para seguir con su plan debía tener acceso al nuevo lanzamiento, que en un principio solo se lo dieron los más importantes: “Envié como 17 formularios hacíendome pasar por diferentes perfiles, y en uno de ellos me aceptaron", nos ha confesado. De este modo, “al ser una de las pocas personas en haber conseguido el acceso a la API” pudieron usar su tecnología, que un año después, les sirvió para lanzar Escríbelo.ai.

La financiación fue propia. Y es que Anas invirtió todo lo que había ganado con las visitas de sus páginas webs y consiguió más dinero gracias a su venta. “Siempre le digo a la gente que no hay que encariñarse de algo material, aunque para mí tenía mucho, mucho sentido de pertenencia a la web esa, porque fue el primer proyecto que monté”, aconseja el joven. Por otro lado, para la programación de la aplicación le ayudó un compañero que conoció en sus primeros años de emprendimiento en Internet y quien comenzó su trayectoria con 11 años. Básicamente, “los recursos los sacábamos debajo de las piedras” y fueron entrenando a la IA en base a ejemplos de varios redactores.

Un factor que influenció la presentación de Escríbelo.ai fue la actualización de su principal competidor: “Cuando Chat GPT3 apareció nos jodió muchísimo, pero nos ayudó también a mejorar el producto”, ha relatado. Y es que este software “funcionaba mal en español y a nivel de SEO”, lo que les permitió perfeccionar su trabajo. Para el lanzamiento en noviembre de 2022, el equipo diseñó una estructura de suscripciones que generó un “FOMO natural”. El plan de negocio de Anas consistió en vender un límite de 50.000 palabras por 39 euros: “La gente se estaba peleando porque era como llevar agua al desierto a las personas”, porque en el momento las agencias estaban contratando este software por 50 € las mil palabras.

Igualmente, “el primer día conseguimos 400 clientes de pago a 39 euros al mes", nos ha revelado Anas. Para conseguir esta cantidad de clientes, el canario ideó un “efecto de tele de araña” los seis meses previos al lanzamiento. Y es que, promocionaba su software por Twitter y Telegram, donde ofrecía una suscripción gratuita a todo aquel que hiciera un retweet. Además, aprovechó su tirón en YouTube para subir videos explicando el funcionamiento de su nuevo proyecto. De nuevo, al ser menor de edad" contó con su madre para recibir los pagos, quien “devolvió todo el dinero a todo el mundo” porque le pareció muy extraño la entrada de “400 clientes en un día para una cuenta nueva”. Aun así, Andaloussi ha reconocido que se sintió “contento porque sabía que había validado el producto en el mercado”. Gracias al programador pudo recuperar a esos compradores, pues movió el sistema de pagos a PayPal, donde “lo tenía todo bien montado”.

“Mi padre se enteró de lo que hacía cuando salí en Antena 3”

Después de un intento fallido en la universidad, al sentir una gran “decepción” por el sistema educativo, empezó a relacionarse con algunas personas en eventos de Madrid. En ese momento “empecé a sentir una presión increíble, por tener que ser mi propio jefe”, pero tuvo la suerte de conocer a un chico que le invitó a su podcast. Andaloussi aceptó con la esperanza de no obtener muchas visitas, porque al canario no le gusta esponerse. Hasta ese momento “mi madre era la única persona que sabía lo que hacía”. Incluso, “mi padre se enteró de lo que yo hacía cuando salí en Antena 3”. No obstante, “sacaron un clip que se hizo viral” y en ese momento “toda la gente de mi barrio sabía lo que hacía. Me dio mucha vergüenza porque me gusta mucho ir a lo mío”, algo que nació al ser objeto de burlas en el instituto por jugar y subir tutoriales de Minecraft.

“Al final hay que gente que está intentando luchar por tener atención. Yo la tengo y no estoy haciendo nada”, se dijo a sí mismo para aceptar las siguiente invitaciones a programas que elevaron aún más su popularidad. Tal y como hizo tras el éxito de sus webs, aprovechó el tirón momentáneo de la viralidad para dar el que él creía que iba a ser el siguiente “boom”: “Las clonaciones de voces”. De esta manera, “monté un software llamado QuickTok.ai" para ello. “Yo creo que lo podría haber hecho muchísimo más masivo y muchísimo más grande. Pero iba muy bien y poco poco íbamos mejorando el producto hasta el día de hoy, que vamos a lanzar una actualización”, ha anunciado. Y es que, los primeros meses "llegué a conseguir a más de 1500 clientes y alcanzar una facturación de 60 70.000 € al mes aproximadamente. Y TikTok también llegó a generar 8.000 € al mes″.

“Era muy reacio porque empezaron a salir los primeros vendehumos”

La idea de poder formar a otras personas en inteligencia artificial surgió de las peticiones que recibía de sus seguidores. Sin emabargo al principio “era muy reacio porque empezaron a salir los primeros vendehumos” y Anas no quería ser percibido así. Su visión cambió cuando en un evento el director de la Universidad Católica de Murcia le propuso avalar y certificar un curso superior universitario o de master. “Me exigían 1.500 para el máster”, pero para hacer todas esas horas de formación en IA tendría que “meter mucha paja”. De este modo, Andaloussi propuso “un curso superior universitario, que son menos horas y a esas horas sí que puedo llegar. Entonces hicimos el primer programa, que es el único que tenemos a día de hoy, que es el de inteligencia artificial generativa y automatización de procesos", ha indicado durante la entrevista. Así, diseñó un “programa formativo de tres meses” que tiene una prupesta de valor irresistible, ya que “es un aprendizaje de por vida en IA generativa”.

Para las clases de este curso llamó a “gente que era buena en distintas ramas”. Su siguiente proyecto dentro de la educación será un otro máster de 700 horas en “ciberseguridad e inteligencia artificial”, que según nos ha asegurado saldrá muy pronto. Pero por el momento, el joven de 20 años se está enfocando en el nuevo curso aprobado por el Parlamento Centroamericano. La entidad escogió a Anas porque “les interesaba tener a un joven que inspirase a más jóvenes” dentro de este ámbito. Para este proyecto el canario ha asegurado que los interesados pueden apuntarse de dos formas: “Dentro de nuestra web y en un futuro ellos van a preparar una plataforma en donde se puedan inscribir”. Además, ha detallado que cada país de la PARLACEN decidirá la forma de repartir las becas. “El Salvador las repartirá entre los que saquen mejores notas y además hagan trabajos sociales en el país”, ha explicado.

Uno de los objetivos de Anas Andaloussi es que cualquiera de las personas que entre al programa pueda entender desde el principio la materia, algo que ha hecho “para que hasta mi madre lo entienda. Porque de nada sirve venir aquí y contarte un montón de tecnicismos y que no te entiendan”, ha sentenciado. Asimismo, se podrá aplicar en cualquier ámbito del día a día: “Nosotros tenemos alumnos que lo han utilizado para el sector del entrenamiento, de la salud o el inmobiliario”, ha añadido.

Una mirada siete años atrás

Echando un vistazo atrás, desde web, SEO, software, hasta la inteligencia artificial, el camino del canario de 20 años “está conectado entre sí; y seguirá estándo”. Asimismo, Anas ha confesado sentir la misma ilusión “por dentro” que cuando subía sus tutoriales de Minecraft a Internet. No obstante, “a veces echo de menos esos momentos en lo que quería estar aquí”. A pesar del trabajo duro, en el que ha dedicado “diez horas enfrente del ordenador, rompiéndome la cabeza y destinando dinero” a un proyecto que no sabía si funcionaría, continúa recordando con buenos esos primeros momentos donde su único objtevio esa “divertirme en el día a día”.

Afortunadamente, “ahora puedo trabajar con quien quiera”. Y aunque “antes también podía elegir con quién trabajar y con quién no”, en la actualidad está mucho más seguro de sí mismo y de lo que ha construido. “La conclusión que se puede sacar de la pequeña historia de un salto de tiempo a otro es que te tiene que dar igual lo que hablen mal de ti o lo que hablen bien de ti, porque si hablan mal te pueden enterrar y te puedes sentir una mierda”, aconseja. De esta manera, Anas ha apuntado que “tiene que dar igual, tanto que te idolatren como que te hablen mal, mientras tú cuando llegues a casa creas que lo que estás haciendo está bien y que estás siguiendo tu propósito con orgullo”.