Alejandra Rubio celebra su primer cumpleaños como mamá: su nuevo proyecto de vida y el ejemplo de su madre

Alejandra Rubio. (Europa Press)

El pasado 19 de junio de 2024, la sociedad española quedaba en completo shock con la portada de la revista ¡Hola! Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, anunciaba que sería madre junto a Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores, tras solo varios meses de relación. Y desde entonces, la pareja ha sido protagonista de grandes titulares en los medios de comunicación.

El pequeño Carlo llegó al mundo el 5 de diciembre y ha revolucionado completamente la vida de, no solo los novios, sino también toda su familia. Después de pasar prácticamente 24 años bajo los focos de la televisión, la nieta de María Teresa Campos ha decidido alejar a su hijo de las cámaras y ha priorizado su privacidad al no protagonizar ningún posado para las revistas del corazón. Además, no ha mostrado en ningún momento en redes sociales la cara de su retoño.

Carlo Constancia junto a Alejandra Rubio y su hijo en el último vídeo publicado en redes. (Instagram/@carlocostanzia)

A pesar de estar a la espera de un bebé, la pareja se mudó bajo el mismo techo en agosto y, hace unos días, su vida volvió a cambiar al finalizar la condena de 21 meses de Carlo Constanzia, que había cumplido por un delito de estafa. Por ello, este lunes, 24 de marzo, la joven cumple 25 años y podrán celebrarlo en su hogar junto a su hijo. Sin embargo, habrá una gran ausencia en un día tan especial: Terelu Campos se encuentra en Honduras participando en la nueva edición de Supervivientes.

Hasta ahora, el padre de su hijo estaba obligado a dormir todas las noches en un centro penitenciario, por lo que Alejandra Rubio pasó todo su embarazo sin Carlo por las noches, y también en los primeros meses de vida de su hijo. El 11 de marzo le fue retirada la pulsera telemática y ahora ambos están muy emocionados de poder “estar todos juntos”. De hecho, hace varios días volvían de Turín tras presentar a su hijo a la familia del italiano.

Alejandra Rubio debuta como reportera entrevistando a Terelu. (Mediaset España)

Terelu, mucho más que una madre

Terelu Campos ha demostrado ser un verdadero ejemplo de superación para su hija, Alejandra Rubio, y para muchas mujeres que han enfrentado el cáncer de mama. A lo largo de los años, la presentadora ha lidiado con esta enfermedad en dos ocasiones, superando momentos de gran dificultad con valentía. Desde su primer diagnóstico en 2012, cuando se sometió a cirugía y tratamientos de quimioterapia y radioterapia, hasta su recaída en 2018, que la llevó a una doble mastectomía, Terelu ha afrontado cada etapa con fortaleza.

Ahora, después de desplazarse hasta Honduras para convertirse en concursante de Supervivientes, la hija de María Teresa Campos vuelve a afrontar uno de sus peores momentos en Cayos Cochinos. Las duras condiciones del programa y la falta de fuerzas provocaron la semana pasada que la malagueña activara el protocolo de abandono. Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones era decepcionar a Alejandra: “Estoy ocultando un deterioro interior importante”.

Terelu Campos confiesa su gran problema en 'Supervivientes'. (Mediaset)

La joven apareció hace varios días en el plató de Vamos a ver para defender a su madre: “La veo fenomenal. Mi madre nos está sorprendiendo a todos y creo que podría quejarse mucho más de lo que se queja”, afirmaba la joven. Quien también se emocionó al recordar las palabras de Terelu en las que hacía referencia a las consecuencias de su cáncer: “En mi casa hay temas que no se tocan y se pasan de alto. Este es una de ellas. Escucharla hablarlo delante de todos... eso me tocó un poco”.

Ante su posibilidad de abandono, Alejandra afirmó: “Igual si estos dos días los pasa bien, puede ser que genere un cambio y se quede. Yo sé que ella lo está pasando mal y para mí ya ha hecho lo que tenía que hacer y ha cumplido. No esperaba que aguantara tanto y quería dejarle claro que a mí no me ha defraudado”.

Terelu Campos, a punto de abandonar 'Supervivientes 2025'. (Mediaset)