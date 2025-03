Goyo Jiménez lanza una indirecta a ‘La Revuelta’ e ironiza con la política española en ‘El Hormiguero’: “Ábalos es como el aloe vera, que constantemente le sacan nuevas propiedades”

Goyo Jiménez en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

El Hormiguero ha cerrado la semana este jueves con la visita del cómico Goyo Jiménez, quien ha dejado a todos sorprendidos no solo con sus anécdotas cómicas, sino también con su nuevo look. El humorista, conocido por su característica barba, ha aparecido sin un pelo en la cara, algo que no ha pasado desapercibido para Pablo Motos ni para las hormigas, quienes no han dudado en bromear al respecto. “¿Qué ha pasado?“, le ha preguntado Motos nada más recibirle, mientras que Trancas y Barrancas han comentado entre risas: “No íbamos a salir, pero hemos dicho: ‘joder’“. Goyo, con su habitual sentido del humor, ha añadido: “Si ponemos publicidad, parece esto un anuncio de Mr. Popper. La gente habrá pensado que ha dejado de llover, porque ha salido la luna”.

Para el cómico, este cambio de look ha sido un auténtico desafío. “Tomamos la decisión en caracterización del programa, está el momento grabado. Te juro que me mareé, me entró un ataque de ansiedad”, ha explicado, confesando que la sensación fue tan fuerte que incluso se despertó a medianoche en un hotel y, al verse en el espejo, pensó que “había entrado un extraño”. Sin embargo, parece que Goyo ya se ha ido acostumbrando a su nuevo rostro, y hasta ha encontrado algunas ventajas. “Llevo tres créditos perdidos y como no saben quién soy…”, ha bromeado.

“Mira que me llamaron de otro programa de La 1 y dije: no, no”

Y es que, el motivo de este cambio tan radical tiene que ver con su aparición en la nueva temporada de Tu cara me suena. “Tenía que hacer Tu cara me suena y era Conchita Wurst y pocos cantantes más con barba. Entonces me ha tocado. 17 años que llevo con barba”, ha explicado Goyo sobre la razón detrás de su decisión. De hecho, ha confesado que nunca antes había mostrado su nuevo aspecto públicamente, y que había tenido la oportunidad de ir a otros programas como La Revuelta de David Broncano: “Mira que me llamaron de otro programa de La 1 y dije: no, no”, ha agregado.

Foto de Goyo Jiménez. (Instagram)

El cómico también ha aprovechado para hablar sobre su estilo de humor, que no tiene miedo de tocar temas políticos. “Yo soy de extremo centro. Cuando alguien me dice que va a comprar algo, le llamo capitalista. Y cuando me dicen que podríamos repartir algo, le llamo rojo”, ha explicado, añadiendo que, en su espectáculo, a veces juega con esas etiquetas para hacer reír al público. “De hecho, en el espectáculo digo que habrán pensado que soy de derechas por hacer una broma, y uno dijo: Sí, que yo me he visto en El Hormiguero”, ha recordado entre risas.

A la pregunta del presentador sobre si existe algo en la política que pueda poner de acuerdo a todos, Goyo ha sorprendido con una respuesta contundente: “Sí, Errejón, Monedero… Hay cosas que cuando son tan sangrantes, une”. Y, en una de sus clásicas bromas sobre la política española, ha lanzado: “Ahora se llevan los videos de gatitos a los que les cortan las uñas, les masajean, y yo publiqué. ‘Joder, Ábalos cuidaba peor a Jessica’. Y yo creo que es el único chiste que no ha enfadado a nadie, ni siquiera a Ábalos”. Al final, cerró la entrevista con otra de sus mordaces observaciones. “Ábalos es como el aloe vera, que constantemente le sacan nuevas propiedades”.