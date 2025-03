Un soltero vuelve a ser rechazado en ‘First Dates’ a pesar de su intensa vida sexual: “Si es un hombre morboso y ha tenido tantas relaciones, fidelidad poca”

Renato e Ivana no tiene su cita deseada (Montaje Infobae, First Dates)

La presencia de Renato es arrolladora y así lo ha demostrado en las dos ocasiones que ha visitado ‘First Dates’. Sin embargo, el resultado de esta no ha sido diferente a la primera visita del valenciano y veneciano de 57 años. Tanto él como su acompañante, Ivanna, han experimentado una cena diferente a la que tenían en su mente. Ella, una venezolana de 52 años, esperaba a alguien distinto y “más joven”; mientras él quería vivir más aventuras, sobre todo pasionales, con su cita.

Ivanna ha tenido claro desde el primer momento que Renato no era su tipo, pues “para mí su estilo está en desacuerdo con la actualidad”, ha afirmado. Además, los pocos diseños de tinta que se podían ver de él no le han gustado: “Estéticamente, sus tatuajes, horribles”, ha zanjado en el confesionario del amor.

No obstante, el veneciano no ha dejado de esforzarse por conquistar a la venezolana, contándole el lugar de sus tatuajes más íntimos y dándolo todo en un baile sorpresa durante la cena. A pesar de ello, la pareja ha tenido una cena muy agradable y han sabido reírse, disfrutar y charlar de una multitud de temas.

La transparencia de Renato: “Cada año me hago uno o dos, pero el culo lo dejo blanco”

Uno de los temas de conversación durante la cena han sido los tatuajes de ambos comensales. Ivanna, que ha afirmado que los de él eran “horribles”, ha recibido varios cumplidos de Renato, a quien le ha gustado todo de ella: Sus tatuajes, su “pecho, su forma de ser, su mano...”. Los dos comparten una cosa, y es que tienen diseños de tinta por todo el cuerpo. Por su parte, el valenciano ha sido totalmente transparente y ha aclarado que los dibujos llegan a las zonas más íntimas: “Yo ahí también tengo”, le comentaba.

Además, entre las cámaras del confesionario ha dejado caer que le encantaría mostrarle sus secretos mejores guardados. Según sus palabras, “me gustaría enseñarle en secreto la parte tatuada en el glande, el Príncipe Alberto y el piercing de la lengua“. Sin embargo, el valenciano también ha confesado la única zona libre de su cuerpo. "Cada año me hago uno o dos, pero el culo lo dejo blanco“, le decía”, le ha comentado a su cita.

Renato e Ivanna hablando de sus tatuajes (First Dates)

Por otro lado, Ivanna no ha estado cautivada ni por sus tatuajes, ni por su físico, y más tarde cuando la conversación se ha desviado a los retoques estéticos, la de 53 años considera que su acompañante necesita algunas mejoras: “La cara la tiene hecha un cristo... debería mejorar los pómulos, la parte de los labios esas bolsas exageradas y el corte de los ojos”, ha relatado. La venezolana le ha comentado que su hermano es cirujano después de que él le admitiera que sus labios estaban operados por “dos cirujanos” con los que ha colaborado.

La opinión de Ivanna por su cita, no la comparte Renato por ella. Y es que el de 57 años ha dejado claro contantemente lo mucho que le gusta el físico de su acompañante. Ella ha admitido también que “por donde pasa todo el mundo voltea a mirarme, tanto hombre como mujer“. Igualmente, el valenciano ha expresado que ”la química para mí es lo mejor, no elijo a nadie" sin sentir una buena energía. “Creo que en la cama podemos descubrir un buen equipo de sexo, en todos los sentidos y en 360 grados”, ha mencionado Renato. No obstante, ella no se fía mucho de poder mantener una relación con él, porque “si es un hombre morboso y ha tenido tantas relaciones, fidelidad, poca”.

Un baile “cuerpo a cuerpo” que no ha tenido mucho efecto

Una vez la cena ha terminado, Renato ha decidido sorprender a su cita con un baile para terminar de conquistarla. Sin embargo, ella solo ha podido catalogarlo como “superridículo” y “superantiguo”: “No tenía nada que ver la coreografía con lo que bailaba”, considera. La intención de su acompañante era acercarse, “bailar con ella” y poder “provocarla” con un beso pasional en el cuello. Así, con “todo el calor del cuerpo a cuerpo, después se puede pasar al máximo”.

Él en la decisión final le ha dicho que pueden encontrar muchas cosas buenas en la cama y que es “una persona maravillosa, verdadera, con un buen corazón que quiero descubrir”. Sin embargo, los esfuerzos de Renato no han sido suficientes para hacer que Ivanna quisiera seguir conociéndole. “Me baso mucho en la imagen” ha comenzado a decir ella, y “físicamente no me has atraído”. Y es que, además de buscar “a alguien más joven que yo”, “esa primera impresión de amor no me ha llegado”.