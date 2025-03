Un estadounidense que vive en España cuenta las cinco cosas que más le gustan del país: “No creo que necesite explicación”

Un cocinero estadounidense explica las cinco cosas que le encantan de España (Montaje Infobae, @scheckeats)

España continúa ganando popularidad como destino para extranjeros, quienes encuentran en el país una mezcla perfecta de factores que lo convierten en un lugar ideal para establecerse. Su clima mediterráneo, que ofrece inviernos suaves y veranos calurosos, es solo una de sus grandes ventajas. La calidad de vida, considerablemente más accesible que en otras grandes urbes europeas, junto con su rica oferta cultural y gastronómica, lo convierten en un refugio perfecto. Además, la variedad de paisajes, que van desde playas paradisíacas hasta montañas imponentes, y su estilo de vida relajado, invitan a disfrutar de actividades al aire libre.

En este contexto, Jeremy Scheck, creador de contenido estadounidense con más de dos millones de seguidores en TikTok, ha compartido con su comunidad “las cinco cosas que más me gustan de vivir en España”. Scheck, quien lleva “casi un año viviendo aquí”, ha recopilado varias experiencias y anécdotas que le han ayudado a elaborar su lista. Además de su presencia en redes sociales, donde comparte recetas y su vida cotidiana en su nueva ciudad, Scheck es autor de varios libros de cocina, combinando su pasión por la gastronomía con su amor por su nueva vida en España.

“Estados es un país muy diverso, pero a veces nos tomamos las cosas muy en serio”

El pasado 21 de enero de 2025, el norteamericano publicó uno de sus vídeos más vistos en su cuenta en la plataforma China. En la publicación, Jeremy quería explicar cuáles son los aspectos que más le gustan de vivir en España. La primera de ellas “no creo que necesite explicación”, ha asegurado al afirmar que “me encanta la Mercadona”. Pasando rápido al segundo punto, el cocinero estadounidense ha destacado algo en la que no mucha gente se fija a menudo. “Conocer a los abuelos o los ancianos por la calle o en mi edificio”, ha asegurado. Y es que, “en Estados Unidos, tenía mucha suerte de vivir muy cerca de mis abuelos y de pasar muchísimo tiempo con ellos, pero no es lo habitual”, ha confirmado. Tal y como ha refutado, Scheck tiene “muchos amigos que solo veían a sus abuelos como una o dos veces al año”, algo a lo que no estaba acostumbrado.

De esta manera, cada vez que ve “a los ancianos caminando por la calle de mano en mano o de brazo en brazo” se le escapa una sonrisa de felicidad. El cocinero se ha instalado en pleno núcleo de población, pero esa acción es algo que puede ver diariamente en cualquier lado de España. Sin embargo, esto no ocurre en su país, pues “desafortunadamente fuera de las grandes ciudades en Estados Unidos es raro ver a tantos ancianos independientes". Scheck no ha podido evitar mencionar “la tortilla de patatas, pero con cebolla” como su tercer punto de la lista. Al parecer, que sea un alimento que puede “comerlo a cualquier hora del día” le causa mucho placer, porque “no hay muchos platos que son así”. Asimismo, en la cuarta posición ha destacado el lugar que más le gusta de España y que más difícil le resulta de pronunciar: Madrid.

“No sé si sabéis lo especial que es esta ciudad”, ha remarcado. El cocinero ha querido destacarla porque después de vivir en Washington D. C., que es una ciudad más pequeña" y en Nueva York, “que obviamente es una ciudad más grande, siento que tiene las ventajas de una ciudad grande”. Para Jeremy, los “nuevos planes” y la gran cantidad de “restaurantes” son factores más que suficientes para exponerla como uno de sus destinos favoritos en la península. No obstante, el estadounidense también ha resaltado otro factor de la capital española: “Tiene uno de los mejores sistemas de transporte público”. Algo que tienen muchos otros sitios, pero este “tampoco es sucio y no es abrumante”, o por lo menos para él que “viniendo de Nueva York es muy acogedora”.

Finalmente, el quinto detalle “que amo de vivir en España es el humor de la gente”. Y es que Jeremy siempre aprecia a la “gente charlando, riéndose, tomando una copa o haciendo chistes” cuando sale de casa. De este modo, ha confesado que “ver a la gente de buen humor me pone de buen humor. Estados Unidos es un país muy diverso, pero yo soy de la costa noreste y a veces nos tomamos demasiado en serio y puede ser un poco pesado”, ha concluido.