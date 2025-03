Fue multado 56 veces por la misma agente de policía: el hombre ha sido absuelto y la mujer, sancionada

Hervé Street, empresario marsellés denunciado 56 veces por su vecina.

Después de años de tensión, Hervé Street puede respirar tranquilo. El empresario marsellés ha sido finalmente absuelto después de recibir 56 multas de parte de la misma agente de policía, que resultó ser su vecina. Los tribunales entienden que las infracciones, impuestas a lo largo de dos años, carecían de fundamento suficiente, y han retirado los cargos contra Street.

Según han reportado medios locales, la agente, identificada como Lola B., emitía las sanciones o bien a altas horas de la noche o bien a primera hora del día, cuando ni siquiera se encontraba de servicio.

Las multas se imponían por multitud de diferentes razones y de forma constante, llegando incluso a multarle tres veces a la misma hora, en el mismo lugar, pero por motivos distintos. Las multas llegaban hasta en días en el que el afectado se encontraba fuera de Marsella, en Aix-en-Provence, a más de 30 kilómetros de Marsella. En total, la agente de policía llegó a denunciar 56 supuestas infracciones en dos años.

El cúmulo de sanciones terminó por suscitar las sospechas de la Fiscalía marsellesa, que finalmente redujo a 23 las multas contra el señor Street, con una sanción monetaria que alcanzaba los 865 euros. Ante esta situación, el señor Street denunció a la agente el pasado 5 de febrero.

Los cargos son insostenibles

El empresario marsellés no se conformó con eso y acudió a los tribunales, que el pasado 12 de marzo le dieron la razón. La defensa del empresario argumentó que las multas parecían responder a un patrón de hostigamiento personal más que a infracciones reales. La relación entre la agente y el empresario, quienes residen en el mismo distrito de Marsella, añade un componente personal al caso que no ha pasado desapercibido. Aunque no se han revelado detalles sobre posibles conflictos previos entre ambos, la reiteración de las multas y las circunstancias en las que fueron emitidas llevaron a cuestionar la imparcialidad de la agente en el ejercicio de sus funciones.

Los juzgados de Marsella han absuelto finalmente al demandante de 20 de las multas y le ha exonerado del pago de las otras 3, por lo que Street no deberá abonar ninguna de las sanciones. El empresario Hervé Street, quien había calificado el proceso como una “serie negra”, expresó su alivio tras conocer la decisión del tribunal. “La decisión del tribunal confirma la inconsistencia de los cargos retenidos contra mí”, declaró este miércoles Street a los medios.

El fiscal, por su parte, anunció que no presentará apelación contra la decisión del tribunal, lo que cierra definitivamente el caso en el ámbito judicial.

Sanción a la policía implicada

Aunque Street se ha librado del castigo, su vecina ha sido sancionada en el trabajo. La agente Lola B. ha recibido una suspensión laboral de siete días, una medida disciplinaria de la que no se han especificado más detalles.

Esta sanción podría no ser el único castigo que enfrente, ya que la agente está involucrada en otro incidente reportado por un abogado, en el que presuntamente humilló a una persona bajo custodia policial. Este segundo caso podría derivar en nuevas acciones legales o disciplinarias en su contra.