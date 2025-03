Quién es Candela Márquez, la mujer a la que Alejandro Sanz ha dedicado su álbum más personal y que es 19 años más joven que él

Alejandro Sanz y Candela Marquez posan en la alfombra roja de los Premios Goya 2025 (Jon Nazca/REUTERS)

“Me gusta hacer listas de cosas, personas, momentos... que me hacen sentir bien. Aquí os dejo un ejemplo. ¿Y ahora qué? A prepararse para lo siguiente”, escribía hace pocos días el cantante y compositor español Alejandro Sanz en sus redes sociales. Junto al pequeño texto, en el que invita a disfrutar de lo más importante de la vida, el artista comparte su álbum más personal: las fotografías de los recuerdos en los que encuentra esa felicidad.

Sus hijos, sus viajes, su trabajo encima de los escenarios... y su pareja, Candela Márquez, que ha pasado a ocupar un lugar muy especial en su corazón. Desde que su relación salió a la luz cuando ambos posaron juntos en el evento Person of the Year de los Latin Grammy 2024, el pasado mes de octubre, Candela y Alejandro no se han separado y han dado muestras de su amor en photocalls y en las redes sociales.

Los trabajos de Candela Márquez: modelo y actriz internacional

Candela Márquez es el nombre de la modelo y actriz valenciana que acompaña ahora al cantante español en algunos de sus recuerdos más bonitos. Pese a su diferencia de edad (ella tiene 37 años y Alejandro 56), se han convertido en una parte muy importante del buen momento personal que atraviesan. “El 28 de febrero cumplí años, el día en el que todos los planetas se alineaban. Demasiadas emociones encontradas y poder compartir este día con personas maravillosas y entre ellas... mi amor”, escribía en sus redes sociales en las fotografías que compartió de su fiesta sorpresa con temática mexicana, que el cantante le había preparado.

La imagen que Alejandro Sanz ha compartido en sus redes sociales con su pareja, Candela Márquez (@alejandrosanz/Instagram)

Con un millón de seguidores en Instagram, Márquez ha consolidado una prolífica carrera como actriz en España y México, puesto que ha sido intérprete en populares series españolas y grandes producciones en América Latina, donde obtuvo un gran éxito. Los primeros proyectos con los que comenzó en la industria los desarrolló en España y uno de sus papeles más destacados en sus inicios fue en Aída, un clásico de la televisión de nuestro país.

Tras participar en otras producciones como La fuga, la actriz y modelo puso rumbo a América Latina en 2014 y en México destacó en telenovelas ampliamente conocidas: Muchacha italiana viene a casarse, que marcó su debut en el país y le permitió alzarse como una artista prometedora; La seductora, y Oscuro veneno. El éxito de estas producciones la convirtió en un rostro popular en México.

Su carrera artística no se ha limitado a la televisión, sino que Candela Márquez ha demostrado que también cuenta con la habilidad suficiente para despuntar encima de las tablas: la intérprete ha participado en obras de teatro, como Nos vemos en el cielo y Una noche de locuras, aunque también la danza ha sido un pilar fundamental en su trayectoria. La valenciana ha concursado, por ejemplo, en Mira quién baila o Las estrellas bailan en hoy, donde ha dado debida cuenta de su destreza para el baile.

Candela Márquez, actriz y modelo (@candelamarquezh/Instagram)

Pese a su rotundo éxito al otro lado del Atlántico, Candela Márquez ha estado ligada en este tiempo también a nuestro país, pues ha participado en el proyecto televisivo de La Encrucijada, de Antena 3. Una artista que ha sabido moverse en distintos formatos y que se augura que todavía no ha puesto punto y final a su trayectoria profesional.