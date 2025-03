Las lluvias volverán pronto a Madrid: esta es la previsión de la Aemet

Juan Roig, CEO de Mercadona, sobre la reducción de la jornada laboral: “Esto va a afectar al cliente, proveedores, sociedad y capital, pero no sabemos en qué grado” El presidente de la compañía valenciana presenta una postura opuesta a la medida, que pretende entrar en vigor en diciembre de 2025

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales