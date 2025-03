Ángel Gaitán asegura que “si tus hijos sacan entre un 5 y un 6, probablemente les esté aprobando el Gobierno”: “Muchos de vosotros, padres, sois unos ignorantes”

Ángel Gaitán en su canal en TikTok.

Ángel Gaitán es mecánico y como tal comenzó a popularizarse en redes sociales, con un gran empujón por su también profesión de perito judicial y su victoria en los tribunales sobre el gigante Tesla. A medida que ha aumentado su popularidad también lo han hecho los espacios en los que tiene voz, uno de ellos Horizonte, el programa de Iker Jiménez en Cuatro, y los asuntos de los que habla. Su implicación en la catástrofe de la DANA en Valencia -según a quién se pregunte, solidaria u oportunista- disparó la repercusión, y hoy día su discurso llega a un lugar todavía más sensible, como son los colegios.

La última polvareda de Gaitán viene de la mano de su también último vídeo en TikTok (@angel_gaitan_oficial). Explica que ha terminado unas jornadas de charlas a una treintena de institutos, “a algo más de 600 chavales”. Y viene a decir que ha descubierto que la educación regala los aprobados. Por ponerlo en su boca, afirma lo siguiente: “Padres y madres, estaréis probablemente contentos con los resultados académicos de vuestros hijos. He de deciros que si están sacando entre un 5 y un 6, probablemente les esté aprobando el Gobierno. Y esto es una realidad”.

“Muchos de vosotros, padres -continúa Gaitán, sois unos completos ignorantes, y yo era un completo ignorante como padre. Lo que voy a decir traerá polémica, pero quiero que sepáis que el Gobierno obliga a los profesores a aprobar a vuestros hijos y a los míos, y a prácticamente todos los que están siempre con una nota muy baja, incluso a los que sacan un cero, porque hablamos de cupos. (...) Y esto lo hablo después de hablar con muchísimos profesores y de que ya muchos estén hasta los huevos”, asegura.

“Yo el futuro ya lo tengo resuelto”

Gaitán sube la apuesta y sostiene que inspectores del Ministerio de Educación llegan a los centros y piden a los docentes que aprueben hasta a quien no haya tenido una sola respuesta bien en uno solo de los exámenes, extremo que profesionales de la pública con los que ha podido consultar Infobae desmienten, así como pueden hacerlo padres cuyos hijos no superan asignaturas ni cursos cuando sus resultados no van a la par. Pero Gaitán siembra esta semilla y anuncia que “probablemente” la llevará a la televisión, al mencionado programa de Iker Jiménez.

“Entonces yo, a partir de ahora -deduce Gaitán de su propio discurso-, a mis hijos ya les dije que a mí no me valen los 5 ni los 6, porque pueden ser que hayan entrado dentro de ese cupo que haya que aprobar. (...) Primer consejo que me doy a mí mismo también: vamos a ver realmente qué notas están sacando nuestros hijos, vamos a ver esos exámenes y vamos a ver si están aprobando porque toca o porque se lo merecen. (...) Y lo que le digo a los chavales: no estudiéis para aprobar, sino para aprender”.

Gaitán termina llamándose de broma “abuelo cebolleta” y defiende que le “preocupa mucho el futuro de las nuevas generaciones de este país”, anteponiendo que él, el futuro ya lo tiene “resuelto”. “Y esto puede parecer prepotente, pero yo he trabajado muchísimo y pase lo que pase seguiré trabajando muchísimo. Pero los chavales tienen un porvenir complicado”, vaticina.

“El alumnado de la concertada va dopado”

Y conecta esto con que los jóvenes no llegan ya preparados a los trabajos, ni las empresas quieren sus perfiles, deslizando falta de “ganas de currar” o excusas como “ahora me duele aquí” o “yo esto no lo hago porque no he estudiado”. Culpa al sistema educativo y a los gobiernos: “Que algún político haga algo porque creo que el futuro lo tienen bastante jodido”, insiste.

Como el de Gaitán, también se hizo viral estos últimos días un vídeo de la exdirigente de Podemos y Adelante Andalucía Teresa Rodríguez, denunciando en el diario Público “privilegios” de los alumnos de la educación concertada en España, apuntando entre otras cuestiones a que sus notas no casan con su capacidad. Centros, subraya Rodríguez, que “no aceptan a niños con necesidades especiales, de familias vulnerables o migrantes”.

“Los centros privados y concertados inflan la nota del alumnado de bachillerato -cuenta Rodríguez-. Y no lo digo, sino el Observatorio del Sistema Universitario, que dice que hay un 53% más de alumnos de la privada que obtiene notas de 9 y 10 respecto de la pública. Y dirán: ‘Hombre, es que ofrecemos mejor educación’. Y una leche, que luego llegan a Selectividad y se dan la gran hostia consagrada que demuestra que sus notas estaban por encima de lo que les correspondía. Ese alumnado va dopado a competir con el de la pública por las plazas universitarias”.

Según Esade, el 90% de los colegios concertados de mayor tamaño de España y el 60% de los medianos y pequeños cobran cuotas “ilegales”. Hasta 1.600 euros por alumno pese a que el Estado financia a estos centros para que el acceso sea universal, algo que en la práctica no ocurre.