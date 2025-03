Quién es el padre del hijo de Anita de ‘La isla de las tentaciones’

Anita Williams. (Europa Press)

Esta última temporada de La isla de las tentaciones, ha sido una de las más virales de la historia. Uno de los grandes culpables de esto ha sido Montoya. El concursante ha estado repleto de momentos virales que han sido capaz de cruzar al otro lado del charco.

El efecto Montoya ha llegado a Estados Unidos, revolucionando las redes sociales. Medios estadounidenses han hablado de lo sucedido, e incluso equipos de la NBA han usado frases del participante en sus cuentas de TikTok.

Otra de las personas que han destacado esta temporada ha sido Anita. La que fuese pareja del sevillano al inicio del programa, se ha proclamado como una las protagonistas. El triángulo amoroso de estos dos con Manuel ha sido, para muchos, el aliciente principal para ver esta edición.

Montoya y Anita en su hoguera final en 'La Isla de las Tentaciones 8'. (Mediaset)

Según informa la revista Diez minutos, la catalana vive con su hijo de tres años en el municipio Esplugas de Llobregat, en un piso que se encuentra muy cerca del de su madre.

Pese a las numerosas críticas que ha recibido en su participación en el programa, su vida como madre es totalmente diferente. “Thiago es el motor de mi vida. No solo me hizo madre, sino mucho mejor persona”, explicó en un episodio de Mtmad.

Además, que desde que nació, todos sus pensamientos se centran en él, procurando lo mejor para su hijo. Ahora su mayor preocupación es su él, siendo lo único a lo que le da importancia. A sus 27 años, se siente empoderada ejerciendo de madre soltera.

El pasado de Anita

La isla de las tentaciones no es el primer programa televisivo en el que participa. Tanto Montoya como ella pasaron por El Conquistador, programa de RTVE. Pese a ser la segunda expulsada del programa, en su efímero paso dejó algunas joyas.

Una de ellas fue que acabó en la cárcel por suplantación de identidad. La anécdota es rocambolesca, pues usó el DNI de su amiga porque robó una camiseta en esa tienda, por lo que acabó detenida por ello. También confesó que estuvo en el psiquiátrico, acompañado del gancho “menos loca y más Anita. Cuando me hacen enfadar, saco la garrita”.

Quién es el padre de su hijo

Muchas son las teorías que han surgido en relación a esto. Algunos han apuntado a su ex pareja José Carlos Montoya y, pese a ser en un principio candidato, esta teoría ha sido desmentida por completo. El padre de Thiago fue una pareja anterior a él, sin embargo, no se conoce la identidad del mismo. Tampoco se hace cargo de él y no ve a su hijo.

Pese a desconocerse quién es el padre, muchos han especulado con posibles candidatos. Otros han usado este suceso para verter insultos machistas en redes sociales, generándose una gran masa de odio hacia su persona.

Estas son todas las solteras de ‘La Isla de las Tentaciones 7′.

Un fenómeno tan viral conlleva aguantar cientos de comentarios al día. Sin embargo, este obstáculo no le ha impedido continuar con su vida, demostrando que está centrada en su hijo y en su futuro.