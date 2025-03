El detalle imprescindible que deberías tener en cuenta cuando acabes de pagar la hipoteca, según un experto: “Saldrá mucho más barato”

Captura de pantalla de la publicación de @denniscondosenes. (TikTok)

Comprar una vivienda es uno de los mayores compromisos financieros que una persona puede asumir y las hipotecas son la herramienta más común para hacerlo posible. Sin embargo, cuando firmamos una sabemos que nos acompañan décadas de esfuerzo, planificación y sacrificio económico. En muchos casos, las cuotas acompañan a los propietarios durante 20, 25 o incluso 30 años, condicionando su economía y obligándolos a ajustar su presupuesto para hacer frente a este compromiso a largo plazo.

El tiempo que se tarda en pagar una hipoteca varía según las condiciones del préstamo y la capacidad de ahorro de cada familia, pero en cualquier caso, la sensación de carga es constante. Por ello, cuando finalmente llega el día en que se paga la última cuota, la emoción es inmensa. La vivienda deja de ser un bien hipotecado para convertirse, por fin, en una propiedad totalmente libre de deudas, lo que representa un alivio financiero y una enorme satisfacción personal.

Asegúrate de hacer esto cuando acabes de pagar tu hipoteca

No obstante, llegado ese momento en el que podemos celebrar que la casa es ya nuestra y no del banco, nos podemos encontrar con un bache de la sucursal. Tal y como explica el creador de contenido @denniscondosenes, hay un proceso que no solemos tener en cuenta, pero que es necesario realizar.

“Asegúrate de hacer esto cuando acabes de pagar tu hipoteca”, comienza. Una vez le hayamos devuelto al banco todo el dinero que nos ha prestado, más los intereses, se debe hacer la escritura de cancelación. Para llevarla a cabo, hay que solicitar a la sucursal el certificado de deuda cero, un documento que expide la entidad para justificar que la deuda ha sido liquidada.

Una vez obtenido este papel, se debe buscar a un notario para que redacte la escritura de cancelación que deberá firmar también un apoderado del banco. Pero, el proceso no finaliza aquí, se debe rellenar el modelo 600 del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Una vez reunidos todos estos certificados, es preciso llevarlos al Registro de la Propiedad para que el registrador haga el levantamiento de la hipoteca. Desde ING recomiendan que, tras unas semanas, se pida una nota simple en el registro para comprobar que la vivienda está libre de cargas.

Tal y como señala, el experto desde el banco ofrecerán realizar este proceso por “un módico precio”, pero no hay que caer en la trampa, puesto que hacerlo de forma individual es muy sencillo y “saldrá mucho más barato”.

Qué pasa si no cancelas la hipoteca en el Registro

Según el Banco de España, la cancelación registral de la hipoteca no es obligatoria. Sin embargo, este trámite tiene un coste que puede rondar los 1.000 euros, lo que lleva a muchas personas a prescindir de él. Antes de tomar esta decisión, surge la duda sobre las posibles implicaciones de no cancelar la hipoteca en el Registro.

Tal y como explican en la web de Bankinter, no realizar la cancelación registral no genera consecuencias inmediatas ni directas. No obstante, los expertos inmobiliarios señalan que es un proceso necesario para vender una vivienda, por lo que eliminar esta carga registral puede agilizar la operación.

Además, contar con una casa libre de cargas la hace más atractiva en el mercado y fortalece la posición del propietario en una negociación de venta. También puede ser beneficioso ante las entidades bancarias si en el futuro se requiere solicitar nueva financiación.