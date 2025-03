Letizia reinventa el traje masculino y se atreve con un lazo por corbata

La reina Letizia en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. (EFE)

Lo importante de la noche no era el look de la reina Letizia, ni mucho menos, pero consciente de que sus atuendos llaman la atención la Reina quiso destacar y poner así el foco de atención en el tema de su agenda, la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Se trata de una de las causas con la que más compromiso ha mostrado a lo largo de los años y gracias a su conjunto ha conseguido que todas las miradas se hayan dirigido a la cita.

Si bien es habitual verla en traje, hasta la fecha no había lucido nada similar, y el resultado no podía ser mejor. No solo le quedaba bien, sino que era perfecto para el clima de esta jornada que se ha celebrado en Oviedo, su ciudad natal, y en la que se ha protegido del frío con este look. Para este día tan señalado, ha optado por un traje de línea masculina, conformado por dos piezas y firmado por la marca francesa Sandro. De color oscuro y raya diplomática, está compuesto por una americana ancha de botonadura cruzada y unos pantalones over size a juego.

Lo ha conjugado con unos mocasines de charol en negro y suela track, tan cómodos como elegantes. Una de las tendencias de calzado de este invierno y que apunta a que se seguirá viendo durante la primavera.

La reina Letizia en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. (EFE)

Pero esto no ha sido lo más llamativo. Junto a la chaqueta se podía intuir una camisa blanca, con la que daba contraste a la oscuridad del traje, decorada por un pañuelo negro a modo de corbata que llevaba anudado al cuello, en la línea del estilo masculino de su outfit, pero con el que ha logrado añadir un punto femenino. Como complementos ha lucido una diadema, también en negro y fina, con la que ha dado forma a su melena y dos de sus imprescindibles: los pendientes de Gold & Roses y el anillo de Coreterno.

El traje se puede comprar en la página web de la firma francesa. La blazer abotonada tiene un precio de 395 euros y está en tallas desde la 34 hasta la 42. El pantalón de raya diplomática se puede adquirir por 246 euros y se confecciona en tallas desde la 34 hasta la 42.

Su compromiso

Aprovechando que las miradas estaban puestas en ella ha lanzado un mensaje para concienciar sobre la importancia del Día Mundial de las Enfermedades Raras: “Todos sabéis en qué debemos seguir mejorando”, ha comenzado, incidiendo en la necesidad de mejorar el acceso a diagnósticos, tratamientos y mejorar los tiempos de espera. También ha enfatizado la importancia de mejorar los cribados genéticos neonatales, la atención integral a los dependientes.

“Recibo muchas cartas que siempre empiezan diciendo: ‘Me dirijo a usted con la esperanza de una madre que haría lo que fuera por salvar la vida de su hijo. No se canse de pedir más investigación, no se canse porque mi hija se muere, mi hijo sufre y yo no puedo más de dolor, de sufrimiento...”.