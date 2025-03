Críticas al príncipe Guillermo tras su primer discurso en galés: “Debería hacer algo más que leer durante unos segundos un mensaje”

El príncipe Guillermo de Inglaterra observa durante el partido final de la UEFA EURO 2024 entre España e Inglaterra en el Olympiastadion el 14 de julio de 2024 en Berlín, Alemania. (Foto de Iñaki Esnaola/Getty Images)

El príncipe Guillermo ha vuelto a situarse en el centro de los focos tras su última reaparición pública. Después de disfrutar de unos días de descanso junto a su esposa, Kate Middleton, y sus hijos en la isla privada de Mustique, el hijo de Carlos III y la princesa de Gales retomaron su agenda oficial para seguir cumpliendo con sus compromisos como miembro de la Familia Real británica.

Con motivo del Día de San David, patrón de la nación británica, el primogénito de Lady Di felicitó a los galeses emitiendo un emotivo y significativo mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 16 millones de seguidores. El hermano del príncipe Harry no ha dudado en aprovechar esta ocasión para hablar por primera vez en galés.

A sus 42 años, el heredero a la Corona Británica realizó un pequeño discurso en galés con el que puso de manifiesto su dominio y fluidez a la hora de hablar esa lengua. Pese a que se trata de un gesto relevante dada su unión con la región de Gales, lo cierto es que ha generado un sinfín de críticas, según el Daily Mail.

El príncipe Guillermo habla por primera vez en galés (Instagram)

Una app de idiomas, su gran aliado

“Hola. Hoy, en el Día de San David, nos unimos para celebrar la historia, la cultura y al increíble pueblo de Gales”, son las primeras palabras que pronuncia en el vídeo, en el que Guillermo viste una chaqueta azul con un narciso, flor nacional de la región. Se trata de la misma vestimenta que lució en su reciente visita a Gales con Kate Middleton, quien realizó su primer viaje oficial desde su baja a causa del tratamiento contra el cáncer.

“Desde sus impresionantes paisajes hasta su idioma, Gales continúa inspirando. Celebramos todo lo mágico que hay en Gales. A sus habitantes y a todo el mundo: feliz día de San David”, aseguraba el royal británico. El mensaje cobra aún una importancia mayor, puesto que se ha emitido un año después de que el heredero al trono anunciase, durante otra visita a Gales, que estaba utilizando la aplicación de idiomas Duolingo para aprender la lengua.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en su visita a Gales (Instagram)

Su empeño en dominar este idioma es tal que, incluso, tanto él como la exduquesa de Cambridge acordaron como requisito imprescindible saber este idioma de cara a la contratación de su nuevo secretario. No obstante, pese al gran esfuerzo que ha tenido el príncipe Guillermo, lo cierto es que su pronunciación no ha convencido a los catedráticos de Reino Unido, quienes no han dudado en criticarle duramente.

“A estas alturas, después de 42 años de preparación para el cargo, debería ser capaz de hablar mejor galés”, afirma el doctor Dylan Foster Evans, catedrático de la Universidad de Cardiff, al Daily Mail. “La gente dice que debería ser capaz de hacer algo más que leer durante unos segundos un mensaje, el galés es lengua oficial de Gales desde 2011. Tal vez, deberíamos esperar bastante más”, continuaba diciendo el profesor del ya citado centro de educación.

“Su pronunciación es un poco defectuosa. Hace bien la mayoría de las cosas, pero la práctica le hará mucho bien. Es necesario utilizar el lenguaje en una situación del mundo real, con personas reales, para poder entenderlo realmente”, aconseja el doctor. “Se mostró bastante comprensible y claro, pero creo que todavía le queda un poco de camino por recorrer. No es perfecto, pero es un comienzo. La mayoría de la gente en Gales no habla galés y no es fácil transmitir en su segundo idioma", zanja el doctor Foster Evans.

En esta línea, cabe recordar que el rey Carlos III pasó nueve semanas en la Universidad de Aberystwyth aprendiendo galés y la historia de la nación antes de su investidura. Sin embargo, su hijo ha seguido una estela distinta y ha preferido aprender por su propia cuenta.