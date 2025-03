La prensa francesa corona a la reina Sofía como la abuela “más inspiradora” de la realeza europea: “Ha despertado la admiración de todos”

Feijóo admite que Mazón no estuvo “a la altura” en la DANA, pero le mantiene a pesar de las contradicciones: “Ha vinculado su futuro a la reconstrucción” El líder popular ha roto su silencio tras mantener un perfil bajo en los últimos días, aunque ha evitado aclarar si ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana

Así es la casa de Penélope Cruz y Javier Bardem: está en una de las urbanizaciones más exclusivas de España y tiene unas impresionantes vistas de la sierra de Madrid Ambos forman una de las parejas más icónicas de la industria. A día de hoy, esta vivienda se ha convertido en su particular refugio