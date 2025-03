Un obrero de 26 años gana 500.000 euros con un Rasca y Gana de 5 euros: “Seguiré trabajando, pero ahora me compraré una casa”

Ganador del Rasca y Gana (montaje elaborado por Infobae España)

La vida de Albin Kryeziu, un joven de 26 años originario de Kosovo y residente en la localidad italiana de San Biagio di Callalta, ha dado un giro inesperado esta semana cuando, tras una rutinaria jornada laboral el hombre compró un boleto de lotería con el que ha ganado nada más y nada menos que 500.000 euros.

Según ha informado el medio italiano Il Messaggero, el joven, que trabaja en una empresa de construcción en San Polo di Piave y que ya había terminado su jornada laboral, se detuvo en un establecimiento junto a su hermano y algunos compañeros de trabajo a comprar un boleto de lotería instantánea Gratta e Vinci -un Rasca y Gana- por 5 euros. Lo que comenzó como un simple pasatiempo mientras tomaba un café, terminó proporcionando un respiro económico al joven y su familia, que ahora, tienen que ver lo que hacen con el dinero.

Una llamada llena de incredulidad

El joven ganador relató al medio que nunca imaginó que algo así pudiera sucederle. “Desde luego, no me lo esperaba. Acababa de volver del trabajo y me dirigía a casa cuando, un poco para pasar el rato y tomando un café, compré una tarjeta Rasca y Gana, sólo para jugar”, relató el afortunado a los medios. Al raspar el boleto y ver la cifra ganadora, Kryeziu acudió al personal de la recepción para confirmar el premio: “Cuando vi la cifra en el resguardo, pregunté en la taquilla y me lo confirmaron: había ganado”.

La primera persona en enterarse de la noticia fue su mujer, a quien llamó de inmediato. Sin embargo, según detalló Il Messaggero, la reacción inicial de ella fue de incredulidad, ya que le costó aceptar que la suerte les había sonreído de esa manera. Y es que, el premio llega en un momento significativo para Kryeziu y su familia, compuesta por su esposa y su hijo. Aunque aún no han tomado decisiones definitivas sobre cómo utilizarán el dinero, el joven mencionó que están considerando adquirir una nueva vivienda o un automóvil. “Todo está por ver. Acaba de suceder y yo también tengo que centrarme en ello”, expresó.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

El joven no dejará su trabajo

A pesar de la inesperada fortuna, Kryeziu ha asegurado que no tiene planes de abandonar su trabajo en la construcción. De hecho, el joven parece decidido a mantener su rutina laboral mientras evalúa las opciones que ahora tiene a su disposición. “El trabajo continuará como siempre, por supuesto. Pero es una cifra que para una familia joven es realmente buena para el futuro”, aclaró.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la cantidad que reciba el ganador va a estar sujeta a una tributación del 20%, como es de esperar en este tipo de premios. Por lo que el joven tendrá que pagar 100.000 euros de impuestos. Mientras tanto, la administración “Gioca Tutto” -donde se compró el boleto- suma otro gran acierto a su historial. En octubre de 2013, otro afortunado jugador ganó la misma cantidad con un boleto de la serie “Miliardario”. En aquella ocasión, el ganador, un hombre de mediana edad que solía pasar por la zona por motivos laborales, también tuvo que verificar varias veces el boleto antes de convencerse de su suerte. Ayer, la historia pareció repetirse, demostrando que la fortuna puede llegar cuando menos se espera.