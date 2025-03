El papa sigue estable, sin fiebre y sin ventilación mecánica, tras 17 días hospitalizado

05/02/2025 El Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles. POLITICA ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID VATICAN MEDIA

El papa sigue “estable”, no tiene fiebre y no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas, aunque su cuadro clínico sigue siendo “complejo” y su pronóstico “reservado” tras 17 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma, informó este domingo el Vaticano.

Según el comunicado difundido por la Santa Sede, “las condiciones clínicas del Santo Padre se han mantenido estables también en el día de hoy”.

A pesar de que el pronóstico se mantiene reservado, el Vaticano ha informado de que el Papa “participó en la Santa Misa, junto a quienes en estos días de hospitalización se ocupan de él, luego alternó el descanso con la oración”.

No ha experimentado otra crisis respiratoria de broncoespasmo como la del viernes, y ayer por la tarde no presentaba fiebre ni leucocitosis (aumento de los glóbulos blancos en sangre). Estos dos factores indican que no hay signos de infección, a pesar de que el broncoespasmo le haya causado la aspiración de vómito, lo cual podría haber dejado algunas trazas biológicas susceptibles de generar una infección.

El viernes, los médicos se dieron un plazo de entre 24 y 48 horas para evaluar las posibles secuelas que este episodio pudiera tener sobre el estado general de salud del papa Francisco. Sin embargo, la ausencia de fiebre y de niveles elevados de leucocitos es un buen indicio.

Además, hoy Francisco no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva para mantener estables sus niveles de oxígeno. El Vaticano ha informado que ha respondido bien tanto a este tratamiento como a la terapia de oxígeno de altos flujos a través de cánulas que ha estado recibiendo.

El pontífice se mantiene despierto y consciente en todo momento, y según fuentes de la Santa Sede, conserva su buen humor, come alimentos sólidos y es capaz de desplazarse y moverse por sí mismo, aunque con las dificultades que ya presentaba cuando ingresó al hospital el 14 de febrero pasado.

El Papa agradece desde el hospital las oraciones

Desde el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde el pasado 14 de febrero, el Papa Francisco expresó su gratitud por las oraciones y muestras de apoyo recibidas durante su recuperación.

En un mensaje difundido este domingo, el Pontífice destacó sentirse acompañado por el afecto y la cercanía de los fieles, a quienes dirigió palabras de agradecimiento: “Siento todo vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como ‘llevado’ y sostenido por todo el pueblo de Dios”. Este mensaje fue incluido en el discurso preparado para el rezo del Ángelus, según informó el Vaticano.

El Papa también aprovechó la ocasión para instar a la comunidad internacional a mantener la oración por la paz, destacando la importancia de este llamado en un contexto global marcado por conflictos.

“Gracias a todos. Yo también rezo por vosotros. Y rezo sobre todo por la paz. Desde aquí la guerra parece aún más absurda”, afirmó el Pontífice. En su mensaje, mencionó específicamente a regiones afectadas por la violencia y la inestabilidad, como Ucrania, Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán y Kivu, subrayando la necesidad de solidaridad y oración por estas naciones.