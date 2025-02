Un estadounidense se rompe el brazo en una caída en España y su hija muestra sorprendida con la factura del hospital: “Adivinad”

Imagen de una ambulancia. (Europa Press)

Los países que tienen un servicio público potente son alabados por ello, sobre todo por los que viven fuera. Un ejemplo es España, que muchas veces recibe críticas por su sistema fiscal de impuestos, pero que a la vez ostenta uno de los mejores servicios públicos en aspectos clave como la sanidad.

De hecho, es muy popular escuchar frases ensalzando la sanidad española y afirmando en muchos casos que es una de las más destacadas en el mundo. Pero hay una frase del refranero español que afirma que del dicho al hecho, hay un trecho. Es decir, una cosa es lo que dice la teoría y otra es lo que se aplica en la práctica. Sin embargo, esta ciudadana estadounidense se sorprendió realmente al ver cómo funciona la sanidad del país.

La influencer cuenta con cerca de 30.000 seguidores en la red social TikTok y acumula más de 225.000 ‘me gusta’ en sus vídeos. Se ha vuelto popular por acercar la cultura española a los estadounidenses. Y una de las cosas más impactantes al comparar el estilo de vida de ambos países es la sanidad pública.

“Adivinad cuánto costó”

El traslado en ambulancia, la estancia en el hospital, medicinas, rayos X. Estos son algunos de los servicios que recibió el padre de la influencer al romperse el brazo en España. Hay que recalcar que el hombre no es español, no reside en el país y que no tiene ningún tipo de seguro médico.

“Adivinad cuánto costó”, dijo en tono irónico la influencer. Y es que, tras todo lo mencionado anteriormente, tan solo tuvieron que pagar 185 euros. Mientras mostraba la factura, esbozaba una sonrisa de incredulidad, sorprendida por la escasa cantidad de dinero que había gastado tras unos procedimientos que en Estados Unidos cuestan miles de dólares.

En Estados Unidos, tan solo el precio del traslado en ambulancia puede oscilar entre los 400 y los 1.200 dólares. Además, hay tratamientos que son realmente caros y, en algunos casos, llevan al endeudamiento de las familias. La estancia en el hospital y los tratamientos aplicados suelen estar fuera del alcance de muchos.

El vídeo de TikTok ha generado un gran impacto, contando con medio millón de visitas y miles de comentarios. Cientos de usuarios no podían creer la diferencia de precios entre la sanidad española y la del país americano.

“Podrían ser más de 15.000 dólares”

Ana Ochoa, la influencer que ha subido el vídeo, ha mantenido un debate con algunos de sus seguidores en la sección de comentarios. Uno de ellos ha insinuado que la cantidad en Estados Unidos podía rondar los 500 dólares, sin embargo, la respuesta de ella ha sido tajante.

“Podría ser más bien 15.000 dólares”, contestaba la estadounidense, evidenciando así el elevado costo de la sanidad en su país. La mayoría de comentarios también señalaban el problema que supone costearse los servicios sanitarios, y más teniendo en cuenta que se trata de algo de primera necesidad.

Este es uno de los argumentos principales que sustentan el sistema de impuestos en España. De hecho, el derecho a la protección de la salud está amparado en el artículo 43 de la Constitución Española, considerado así como un derecho fundamental del ciudadano español.