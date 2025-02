El testimonio de una excolaboradora de Canal Red sobre Monedero y Errejón: “Todo el mundo conocía al menos a una víctima de este señor”

Ayme Román habló sobre los casos de abuso sexual por parte de Íñigo Errejón que se hicieron públicos. (Montaje Infobae España)

Un nuevo caso de abuso sexual salpica a otro de los fundadores de Podemos. Hace unos meses salieron a la luz testimonios anónimos de mujeres que habían sido agredidas sexualmente por Íñigo Errejón, que hasta entonces era portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. Ahora, un caso parecido ha involucrado a otro de los exdirigentes del partido morado: Juan Carlos Monedero.

Según se puede escuchar en unos audios filtrados al diario ABC, presuntamente sin el consentimiento de las víctimas ni del autor, el periodista Sergio Gregori, quien fundó junto a Pablo Iglesias Canal Red y fue apartado del proyecto en enero de 2024, afirma que conocía los casos de abusos por parte de Monedero “desde hace mucho tiempo”. “A mí, [una de las víctimas] me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las contó suena a agresión sexual”, explica, y continúa diciendo que “ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública”.

Gregori también habla de que Monedero habría insistido de forma reiterada con una segunda joven. De acuerdo con su testimonio, durante la Fiesta de la Primavera del partido, el comportamiento de Monedero resultó incómodo, empezó a hacer llamadas en plena madrugada y mantenía una actitud persistente. “No sé si llegó a babosearla, pero se puso muy pesado”, relató el comunicador, añadiendo que la situación fue desagradable para quienes la presenciaron.

“Me cogía, sobaba y toqueteaba, y decía que había surgido magia entre nosotros”

Por su parte, la que sería esta segunda joven afectada habló de todo esto en su canal de YouTube hace unos meses, cuando se hicieron públicas las denuncias a Errejón, pero sin llegar a mencionar directamente el nombre del político. La mujer, que fue también colaboradora de Canal Red y ahora trabaja con Gregori en Furor TV, Ayme Román, cuenta que recibía llamadas “a las tres de la madrugada, insistiendo en quedar conmigo”.

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, durante la 82ª Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro. (Europa Press)

Además, también explica que este hombre estuvo “abrazándome por detrás y por delante, cogiéndome, sobándome y toqueteándome, y diciéndome que había surgido magia entre nosotros”. Tras la intervención de una persona ajena al partido al que pertenecía este político, logró que cesara el acoso.

Posteriormente, al investigar en los círculos donde se movía el exdirigente, que confirma que era de Madrid, descubrió que “en ciertos círculos de los que yo no formaba parte (…) todo el mundo conocía al menos a una víctima de este señor”. Además, asegura en el vídeo que varias víctimas a las que presuntamente habría agredido sexualmente “habían denunciado lo sucedido dentro del partido varios años antes” de que le conociera, pero que nunca llegaron a nada.

Lo que sabía de Errejón: “Era fiestero y promiscuo”

En cuanto a los casos que involucran a Íñigo Errejón, la también activista feminista asegura que no tenía constancia de los hechos antes de las denuncias, y que nunca nadie le había mencionado nada parecido. Unos meses antes de hacerse públicos los abusos del exportavoz de Sumar, Ayme le entrevistó para su pódcast: “Pregunté a gente de mi entorno (…) y lo que me dijeron fue básicamente que había tenido relaciones no monógamas, donde no había sido lo suficientemente claro, que era fiestero y que era promiscuo”, relata.

Después, continúa diciendo que “pregunté que si era eso y nada más”, comparando las situaciones que ya conocía de “otro exdirigente de otro partido que agredió sexualmente a mujeres y me acosó sexualmente a mí, y me dijeron que no. No me consta nada remotamente comparable”. “Nadie habló conmigo y ahora me están diciendo que todo el mundo sabía que era un agresor, y no”, detalla. “Hace un par de años yo sospechaba mucho de él”, declara, refiriéndose a Errejón, pero también dice que “no tenía pruebas de nada”.

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón llega a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, en enero de 2025. (Europa Press)

“¿Por qué no denunciamos lo que sí sabemos?”

En esta misma publicación, emitida en octubre de 2024, Ayme asegura que tenía conocimiento de “testimonios de agresión sexual que implican a otro político de izquierdas que no es Íñigo Errejón”. “¿Por qué no denunciamos lo que sí sabemos? La razón por la que no me he sentido legitimada para encabezar una cruzada contra ese otro político de izquierdas es porque lo que me hizo a mí palidece en comparación con lo que les ha hecho a mujeres que, por lo que se ha dicho hasta la fecha, no quieren hablar de su experiencia en primera persona”, precisa Ayme.

“No puedo obligar a las que sufrieron agresiones a acompañarme en esto si ellas, que son quienes más tendrían que contar, no están listas para hacerlo”, sentencia, añadiendo que denunciar sin el consentimiento de la víctima de violencia sexual “no es el gran gesto heroico que mucha gente cree”.

En esta misma línea, la colaboradora ha explicado en un nuevo vídeo, publicado este jueves, que, aunque tuviera constancia de estos hechos, y que incluso le habrían pasado a ella misma, nadie debe denunciar en nombre de las víctimas, “y desde luego nadie tiene derecho a mediatizar un caso que no es el suyo”. “Son las propias víctimas las que tienen que decidir si dan o no ese paso”, ha expresado.

Asimismo, asegura que había estado trabajando conjuntamente con “periodistas feministas de medios reputados de izquierdas” para investigar estos hechos. “Puse a estas periodistas feministas en contacto con víctimas, con el previo consentimiento de las mismas”, justificando así que “no obstaculicé en ningún momento que se acabara sabiendo esto”.

La ‘influencer’ Sindy Takanashi empezó a denunciar sobre Monedero en 2024

Ya en octubre de 2024, las redes sociales empezaron a recoger testimonios que señalaban a Juan Carlos Monedero por presuntos episodios de acoso. La influencer Sindy Takanashi publicó en su cuenta de Instagram varias denuncias anónimas de mujeres que afirmaban haber sido víctimas de su comportamiento. Este caso emergió en pleno auge del movimiento Me Too en España, impulsado por la periodista Cristina Fallarás, y que fue el que salpicó a Errejón.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de la 'influencer' Sindy Takanashi (Instagram / @sindytakanashi)

Uno de los testimonios relataba un incidente ocurrido en un hotel de Santa Cruz de Tenerife, donde Monedero habría acosado a una empleada de la limpieza. Según la versión anónima, el político habría entrado en la habitación mientras la trabajadora realizaba sus tareas, intimidándola hasta el punto de que ella decidió informar a sus superiores. Sin embargo, la denuncia interna no fue atendida, y la empleada terminó siendo despedida tras el suceso, según el testimonio recogido por La Gaceta.

Además de este relato, otros usuarios en redes sociales aseguraban haber presenciado comportamientos inapropiados de Monedero en distintos puntos del país, incluyendo situaciones de presunto acoso en eventos y celebraciones públicas. A pesar de la repercusión de estos testimonios en redes, en ese momento no se presentaron denuncias formales ni se inició ninguna investigación judicial. Monedero, por su parte, no ofreció declaraciones sobre las acusaciones.

Ahora, después de hacerse públicas otros casos de abuso sexual por parte del expolítico morado, Takanashi ya escrito en sus redes sociales: “Y lo que se viene. Esta semana se sabrán cositas”.