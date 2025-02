Las tres áreas del hogar que deberías evitar limpiar con vinagre, según un experto en limpieza

Una empleada del hogar durante su jornada laboral (Pixabay)

Cada vez son más las personas que optan por el vinagre blanco para la limpieza de su hogar. Esto se debe a que este producto se caracteriza por su eficacia y versatilidad, así como un precio económico, por lo que es ideal para los que prefieran evitar tener muchos productos en casa.

Desde el blog Cleanipedia, especializado en limpieza del hogar, subrayan que el vinagre blanco, que no es el mismo que se emplea en la alimentación, es un perfecto multiusos. Es ideal para limpiar las ventanas, la grifería y también sirve como acondicionador de telas. Sin embargo, no es recomendable emplearlo por sí solo, sino que debe mezclarse con media taza de agua. Y además, deberás saber que no todas las superficies son aptas para este limpiador.

No limpies esto con vinagre

Debido a su naturaleza ácida, puede causar daños en algunas de las superficies de tu hogar, así como corroerlas. Unas de las cosas para las que no se recomienda emplear este multiusos natural son las manchas de grasa.

Estas, por su tipo de composición, no se verán disueltas con el vinagre, sino que deberán limpiarse con otro producto químico. Uno de ellos podría ser un lavavajillas. Estos están diseñados para disolver las estructuras que conforman las manchas de grasa. Además, a esto se suma la capacidad de corrosión del vinagre, que podría afectar a ollas o sartenes de hierro, ya que eliminaría la capa antiadherente.

Por otro lado, este producto tampoco se recomienda para la lechada manchada de los azulejos. Desde la página de Puro Clean, empresa enfocada en el cuidado del hogar, señalan que el vinagre puede provocar que la lechada se “deteriore y debilite”. En este caso debería evitarse y emplear un producto específico para las juntas.

Por último, aunque el vinagre pueda ser perfecto como acondicionador de telas, hay que tener cuidado. No todos los tejidos pueden soportar la composición ácida del producto. Por ello, se recomienda evitar todas aquellas telas que sean delicadas porque este podría “dañarlas y desteñirlas”. Recuerda seguir las instrucciones de la etiqueta que viene en la prenda antes de aplicarlo.

Cuidado con algunas superficies

Aunque la mayoría de suelos o azulejos pueden limpiarse perfectamente con vinagre blanco, hay algunas superficies que son más delicadas. Una de ellas es la madera. De nuevo, por la propia composición ácida, es fácil que este material se vea afectado. El vinagre podría producir manchas o, incluso, causar pérdidas en el color.

Tampoco es recomendable aplicar este multiusos casero en superficies como granito o mármol. Cleanipedia asegura que estos materiales “no suelen reaccionar bien a sustancias ácidas”, por lo que es mejor emplear un producto específico.

No mezcles esto con el vinagre

Si bien al ser un producto natural el vinagre puede parecer inofensivo, hay que llevar especial cuidado cuando se mezcla con otros productos. Uno de esos es el bicarbonato de sodio, que se suele emplear conjuntamente para mayor poder de eficacia. Sin embargo, esta combinación emite gases que pueden ser nocivos. Si quieres utilizarlos juntos, asegúrate de estar en una habitación ventilada o en una estancia al aire libre.

Otra de las mezclas peligrosas se compone de lejía y vinagre. Esta es aún más peligrosa que la anterior. La combinación “puede afectar el sistema respiratorio, provocar irritaciones en la piel y causar intoxicaciones”. Es esta situación sí que se recomienda evitar por completo su uso conjunto.