Un hombre va a un restaurante con sus hijos y un desconocido le paga la cuenta y le deja una nota emotiva: “Gracias por ser un gran padre. Necesitamos más como tú”

Le paga la cuenta por ser buen padre

Las redes sociales suelen estar saturadas de malas noticias e historias deleznables. El panorama internacional o la simple toxicidad que se generan en las discusiones e insultos de las redes las convierten la mayoría de veces en un lugar amargo. Por ello, cuando un gesto de bondad o una historia emotiva se comparte en las redes, debe ser motivo de celebración.

En esta ocasión, un padre de familia ha decidido hacer pública la curiosa y conmovedora situación que ha vivido tras ir a un restaurante con sus hijos y que es uno de esos momentos que te hacen replantearte la forma de afrontar tu día a día. Un gesto que asegura que no olvidará y que los usuarios han aplaudido y festejado.

Ha ocurrido en Nueva Orleans, un lugar que, precisamente, estaba necesitado de buenas noticias, tras los últimos acontecimientos. El doctor J. Mack Slaughter, un empleado de urgencias de 41 años, estaba en un restaurante disfrutando de una comida con sus tres hijos. Lo que no podía esperar es que, cuando le tocara el momento de pagar la cuenta, esta ya la había asumido otro cliente.

Discutieron sobre temas diferentes, nada que ver con asuntos políticos.

El mensaje y la reacción

El trabajador del local le comunicó que ya habían pagado su cuenta, y le entregó una nota que había dejado el protagonista de este generoso gesto. En ella, él le daba las gracias por ser un buen padre y decía que pagaba con gusto “de papá a papá”. El desconocido resultó ser un médico militar retirado que no pudo evitar emocionarse al ver un hombre acompañando y cuidando de sus hijos. “Gracias por ser el papá que necesitan, sin importar quién esté mirando. Necesitamos más gente como tú“, recitaba su tierna nota.

Slaughter ha publicado el mensaje con una sonrisa en la que se le ve visiblemente emocionado. “Me cambió el día, tal vez todo el mes”, afirma en el texto de la publicación de Instagram. Las noticias negativas que recibimos todos de forma constante, sumado al dolor habitual que supone su trabajo, le hacía ser muy negativo en muchos momentos de su vida. Afirma que este acto de plena bondad le hace “volver a tener fe en la humanidad”.

Uno de los restaurantes más antiguos de Madrid: abierto desde 1892 y especializado en tortilla de patatas y cerveza.

Sus hijos no comprendían que estaba ocurriendo cuando vieron a su padre llorar al ir a pagar la cuenta. Quizás hasta pensaron que eran malas noticias. Después, Slaughter les explicó lo que esta persona había hecho. “Papá, ¿a quién deberíamos bendecir hoy?”, le preguntó su hija tras comprender la historia. El doctor lamenta no conocer la identidad de este hombre, pero no duda que lo recordarán y le darán las gracias a distancia.

“Prometo ser el mejor padre que pueda ser”, es la conclusión de Slaughter. Lanza esta promesa como forma de agradecer a distancia el gesto a esta persona. Además, asegura haber aprendido una lección que le encantaría poder enseñar a otro. Por tanto, avisa a los padres con los que se cruzará en el futuro que devolverá este gesto. Quizás estemos viendo el inicio de una bonita tradición que salta de padre a padre.